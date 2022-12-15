薩爾瓦多全力打黑逾8個月 約10萬人成階下囚

中美洲國家薩爾瓦多年初因應當地黑幫問題猖獗，政府下令嚴厲「打黑」。8個月過去，薩爾瓦多據悉已有約2%成年人口被扣押，總統布克爾反而民望持續高企。但有專家指出，「鐵腕」打黑下總會有反效果。

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薩爾瓦多（El Salvador）今年3月爆發大規模幫派衝突，導致大批民眾死亡，使布克爾（Nayib Bukele）決心打擊黑幫勢力，延長緊急狀態及收緊憲法賦予的結社自由及正當法律程序等權利。

國際危機組織（International Crisis Group）中美洲專家Tiziano Breda指出，布克爾的打黑政策似乎奏效，當地兇殺率顯著下跌。布克爾的民望更是一直高企，10月時的支持率多達86%。

人權組織指出，由今年3月至11月，最少近6萬人被捕，使監獄人滿為患，當地社會出現武裝化。美國有線新聞網絡更估計，薩爾瓦多的成年人口中，估計有2%已成今次打黑的階下囚，人數約10萬。

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人權觀察組織（HRW）上周公布的報告指出，不少人的被捕原因甚為莫名其妙，包括因為外貌﹑背景﹑匿名舉報或未經證實的社交平台指控等，官方甚至隨意針對低收入社群拉人。而且，HRW指被捕者曾遭拷打或不合理對待。

HRW資深美洲研究員Juan Pappier表示，薩爾瓦多現時狀況反而為黑幫招攬新血提供完美環境。Pappier指與黑幫無關的人無故被捕﹑入獄及生活不再如常，根本是黑幫最想招募的對象，打黑行動可能反而釀成反效果。

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責任編輯：吳漢培

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