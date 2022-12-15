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【OPPO新摺機】OPPO摺機Find N2系列登場　夥哈蘇打造主相機

科技 18:05 2022/12/15

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OPPO一連兩日舉行「未來科技大會2022（Inno Day 2022）」，今（15日）就在會上帶來全新摺機系列——OPPO Find N2及OPPO Find N2 Flip。

OPPO一連兩日舉行「未來科技大會2022（Inno Day 2022）」，繼首日推出智能眼鏡Air Glass 2、首款健康概念產品OHealth H1 家庭健康監測儀、以及第二款自研芯片MariSilicon Y，今（15日）就在會上帶來全新摺機系列——OPPO Find N2及OPPO Find N2 Flip。

【智能眼鏡】OPPO Air Glass 2亮相　添打電話功能

【Google摺機】Pixel Fold外觀曝光　似足三星Galaxy Z Fold4？

全新的OPPO Find N2系列主打輕量化，該企表示裝置機身重量只有233克，相比榮耀 Magic Vs的261克，以及iPhone 14 Pro Max的240克還要輕。此外，裝置展開和折疊的厚度分別為7.4毫米和14.6毫米，較上代各薄了13.2%和 8.5%。

OPPO表示，手機能夠減輕重量，主要是因改進了其水滴型鉸鏈和屏幕支撐基板。憑藉新的工程技術和設計，鉸鏈上的組件數量也從上一代的138個減少到100個，而手機材料則採用了更輕的碳纖維和高強度鈦合金。OPPO強調，雖然鉸鏈組件數量減少，但懸停範圍比過去大，可以打開到45度至125度，可折疊40萬次。OPPO Find N2內側屏幕的折痕，比 Find N窄約67%，AMOLED面板的大小則維持在7.1吋，解析度 1,920x1,792。

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除了主打超輕摺機，是次OPPO Find N2也強調超強攝力，採用後置三鏡頭設計，包括5,000萬像素主攝鏡頭、4,800萬像素超廣角鏡頭（索尼IMX581）及3,200萬像素2X長焦鏡頭。另外，OPPO Find N2還內置馬里亞納X影像芯片，並搭配OPPO及哈蘇手機影像系統，支援4K 30FPS短片拍攝。

不過，令人相較失望的是，是次新機仍搭載上代的Snapdragon 8+ Gen 1處理器，而且上一代的無線充電功能也被移除。

OPPO Find N2 Flip　電量最大豎摺手機

至於豎摺手機OPPO Find N2 Flip，則號稱為目前電量最大、充電最快的豎摺手機，設備搭載4,300mAh電池，支援44W快充。而且更是行業首個支援雙卡雙5G的小摺疊手機。

OPPO Find N2 Flip設6.8吋屏幕，同樣使用新一代鉸鏈，能夠支援40萬次摺疊。規格方面使用天璣9000+處理器。相機則搭載了5,000萬像素後置主鏡頭，支援高達3倍的順滑變焦。3,200萬像素前置鏡頭則支援自動對焦。Find N2 Filp也使用OPPO自家MariSilicon X影像芯片，並搭配哈蘇影像系統。

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售價方面，OPPO Find N2為7,999人民幣（約8,942港元）起。至於OPPO Find N2 Flip，則為5,999人民幣起（約6,706港元）。

【侵權爭議】曾勝訴迫使OPPO退出德國市場　Nokia再於澳洲加控

責任編輯：曾曉汶

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