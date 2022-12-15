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戴德梁行：息口有望明年見頂　料樓價最多再跌5%

股樓投資 17:55 2022/12/15

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再有國際物業顧問睇淡明年樓市，戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢說，明年住宅市場仍受加息及環境經濟不景氣影響，預計上半年樓價進一步下跌，但相信息口有望明年見頂，相信下半年樓市或因此回穩，若全年計，跌幅收窄至約5%內。不過，若息口持續上升的話，相信愈來愈有意置業者或因此轉買為租，意味需求進一步減少，加深樓價跌幅。

投資市場方面，戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄說，明年投資氣氛好壞，視乎加息步伐、經濟表現及中港通關進展。由於投資者現時追求更高回報，但大部分業主未必肯減價，所以相信需要更長時間才能達成交易。

甲廈市場方面，戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝說，明年香港有望全面通關，相信跨國及中資企業會逐步落實來港設置新辦公室，為寫字樓租賃市場帶來一些支持，但明年約有189萬平方呎新供應，所以預計明年底整體甲廈待租率進一步升至18%至19%，而租金跌幅則收窄至2%至4%。

商舖方面，戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威說，近期內地放寬防疫措施，市場憧憬中港有望通關，而近月入境人數亦見回升，部分早前撒出核心地段或減少分店的品牌亦開始重新招標人手，所以預計明年商舖市場開始復甦，但復甦需時，又料明年街舖及餐飲業租金有望由今年低位回升，升幅約5%內。

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 戴德梁行 加息

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