按揭專家：最優惠利率未見頂　最快明年上半年升至6厘

美國聯儲局加息0.5厘後，本港三大發鈔銀行，即滙豐、渣打、中銀香港先後宣布加最優惠利率（P）0.25厘，相信其他銀行將會跟隨。以500萬元貸款額，分30年還計，現時H按實際按息已觸及封頂位（見表），一手物業按息為3.375厘，每月供款增至21,419元，多了686元，壓力測試要求則增至46,664元，多了1,290元。二手物業實際按息較高，升至3.625厘，每月供款增至22,803元，多了698元，壓力測試要求則增至47,971元，多了1,307元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，今次加幅合乎市場預期，又預計美國明年仍持續加息，將進一步擴寬港美息口差距，假如拆息持續高企，港銀資金成本將會增加，料港銀加息仍未見頂，而最優惠利率最快於2023年上半年增至6厘水平。以目前滙豐最優惠利率為5.625厘計，即意味明年上半年再加0.375厘。

他提醒，有意置業者須留意息口走勢，且有長遠穩健的財務安排，並要衡量自身負擔能力。

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【青姐話】超級議息周 財息難兼收

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機