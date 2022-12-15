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按揭專家：最優惠利率未見頂　最快明年上半年升至6厘

股樓投資 17:35 2022/12/15

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美國聯儲局加息0.5厘後，本港三大發鈔銀行，即滙豐、渣打、中銀香港先後宣布加最優惠利率（P）0.25厘，相信其他銀行將會跟隨。以500萬元貸款額，分30年還計，現時H按實際按息已觸及封頂位（見表），一手物業按息為3.375厘，每月供款增至21,419元，多了686元，壓力測試要求則增至46,664元，多了1,290元。二手物業實際按息較高，升至3.625厘，每月供款增至22,803元，多了698元，壓力測試要求則增至47,971元，多了1,307元。 

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，今次加幅合乎市場預期，又預計美國明年仍持續加息，將進一步擴寬港美息口差距，假如拆息持續高企，港銀資金成本將會增加，料港銀加息仍未見頂，而最優惠利率最快於2023年上半年增至6厘水平。以目前滙豐最優惠利率為5.625厘計，即意味明年上半年再加0.375厘。 

他提醒，有意置業者須留意息口走勢，且有長遠穩健的財務安排，並要衡量自身負擔能力。 

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

拆息 H按 加息 美國聯儲局 滙豐控股（00005）

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