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【數碼港元】EFT Solutions：冀成為「數碼港元」技術供應商

股市 18:32 2022/12/15

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【電子支付】俊盟勞俊傑：冀公司成為「數碼港元」技術供應商

金管局明年將試驗零售層面央行數碼貨幣的可行性，即「數碼港元」。電子支付周邊服務供應商俊盟 （08062） 主席及行政總裁勞俊傑表示，如港府推出「數碼港元」，冀公司能成為技術供應商之一。

勞俊傑稱，「數碼港元」具備潛力，能夠令支付更具成效，同時推動數碼經濟發展。勞俊傑強調，公司具備的軟件方案服務及支援的經驗，相信若港府日後推「數碼港元」，公司或因而受益。

勞俊傑：目前積極拓展業務至的士行業

業務方面，勞俊傑稱，公司目前已為多間本地主要交通營辦商、零售商接入電子支付解決方案，服務網絡遍及超過80%大型連鎖商店及百貨公司。勞俊傑稱，目前對擴展相關業務至的士行業感興趣，希望提供更便利的電子支付方式，惟他坦言，目前開拓相關業務較難，相信日後將會有更多司機接受電子支付。

另外，勞俊傑稱，目前仍聚焦香港市場，但相關解決方案已逐步拓展至海外國家，如澳洲、北歐等地，而澳洲成為第二大收入來源，惟他強調除澳洲以外，暫無意於海外設立分公司。

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編輯：伍鍵文

港股 俊盟國際（08062） 網購平台 網上購物 電子消費券 疫情 經濟 的士 港元 零售

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