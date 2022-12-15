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【香港出口】香港出口指數降至29.7　貿發局料明年升5%

商業 17:20 2022/12/15

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本港今年第四季出口指數，按季度下跌至29.7. （殷凱怡攝）

受全球經濟放緩、買家壓價及減少訂貨量等因素影響，打擊了消費情緒及企業信心。本港今年第四季出口指數，按季度下跌至29.7，出口商對明年銷售額抱審慎態度。

【日本出口】日本產番薯需求激增　往香港等地出口額達1.3億元

香港貿發局（貿發局）今日（15日）公佈今年第四季香港出口指數，較上季的32.8，下跌3.1點至29.7。香港貿發局研究總監范婉兒表示，相較疫情影響，全球經濟前景持續不明朗，是香港出口商信心下滑的主因。36.2%香港出口商認為，該問題亦將成為影響未來3個月出口表現的最大風險。

跨境貨運復常　料出口逐漸回升

她又指，本季調查於11月進行，隨著跨境貨運復常，以及近期內地和港府相續放寬防疫措施等利好因素，估算香港出口增長，將由今年預料的-6%，回升至明年的5%。對於未來數月的出口情況，抱持「非常強的信心」。相信明年2至3月，情況亦可見明顯改善，當局將會密切留意請市場發展，再決定是否需要調整估算。

機械及鐘錶業　表現向好

據貿發局是次調查發現，各主要行業中，機械業對前景最為樂觀，指數按上季上升3.4點至38.3；其次是鐘錶業，按上季上升3.0點至36.8。珠寶業跌幅最大，由上季的44.2，急挫至30.8。范婉兒補充，雖然珠寶業出口表現疲弱，但隨節日派對可能有所增多，消費者有機會出現「報復式消費」，或會稍稍帶動該行業的出口表現。

出口市場方面，指數全線下跌。出口商繼續視亞洲為前景最佳的主要市場，當中，日本最獲看好，指數為47.2，其次是中國內地（44.4）和東盟（43.5）。然而，出口商認為，歐盟和美國當地通脹壓力持續及經濟衰退風險日增，將削弱需求，而對當地市場的信心明顯較低，分別只有40.4和40.2。

【日圓貶值】日圓貶值成東風　日本農林水產品出口額再創新高

【泡菜經濟圈】南韓泡菜今年對美出口創新高　增9.2%達至7991噸

責任編輯：殷凱怡

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