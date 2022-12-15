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英2黃牛靠程式獲利逾8662萬 被要求還5871萬 否則加監8年

環球社會熱點 17:50 2022/12/15

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當熱門賽事或演唱會開始售票，總會有俗稱「黃牛」的人士參與炒賣，各地政府多年一直積極採取行動應對。英國兩名男子被指在約7年間，靠利用假身份及程式搶到熱門門票後轉售，獲利900萬英鎊（約8,662萬港元）。最終兩人被判入獄，今日並被下令歸還610萬英鎊（5,871萬港元），否則就會被加監8年。

歐洲議會涉受賄4人被起訴 卡塔爾政府否認涉案 【下一頁】

現年53歲的男子亨特（Peter Hunter）及現年68歲的史密斯（David Smith）被指在2010年5月至2017年12月期間，在Viagogo、GetMeIn、StubHub及Seatwave四個二手網站上，非法以2,600萬英鎊（約2.5億港元）高價，轉售原價1,700萬英鎊（約1.6億港元）的著名歌手Ed Sheeran演唱會在內等大型活動的門票。

亨特及史密斯經過長達3個月的審訊，在2020年2月時已被裁定3項欺詐交易罪，及1項擁有用於欺詐物品罪成立。亨特判入獄4年，而史密斯則被判入獄30個月，案件亦是英國自2017年開始調查黃牛炒賣現象以來，首宗起訴案件。

印度男稱遭4名女子綁架性侵 妻子竟要求不報警 【下一頁】

亨特及史密斯以Ticket Wiz及BZZ的名義交易，期間使用逾290個電郵及多個IP地址掩飾批量購買行為。兩人因轉售門票共賺取900萬英鎊。經過約克郡（Yorkshire）及區域經濟犯罪部門（RECU）調查後，英國當局下令兩人需在3個月內歸還當中610萬英鎊，否則兩人會被加監8年。

據悉罰款將會交於地方政府，資助進一步調查。英國消費權益組織National Trading Standards（NTS）網絡犯罪經理Ruth Andrews表示，罰款要求令一個具有里程碑意義的案件真正完結，希望案件能推動二手票務市場的長遠改變。

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責任編輯：李俊儀

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