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黃埔花園三房「筍價」895萬售　較兩月前同類成交平近200萬

股樓投資 17:01 2022/12/15

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市場憧憬通關情緒近期再度升溫，市場交投加快。美聯物業易秉中表示，黃埔區近期交投較上月加快，有用家趁通關前偷步入市，把握機會執平貨，黃埔花園三房套連儲物室交投，單位以「筍價」895萬元成交，而同一期數於10月曾錄得同類中層單位成交，當時單位以1,085萬元沽出，即今次成交較2個月前同類成交跌價逾17%。

易秉中表示，上述成交單位為黃埔花園12期5座低層E室，實用面積729呎，屬於3房套連儲物室間隔。據了解，業主最初開價980萬元放盤，面對市況下滑，數次調整叫價，最終累減85萬或近9%，以895萬元易手，折合實用呎價12,277元。資料顯示，原業主於1993年6月以367.5萬元購入上述單位，持貨超過29年，帳面獲利527.5萬元，單位升值超過1.4倍。

延伸閲讀【有相睇】現崇山四房1550萬連租約售　持貨四年帳蝕450萬

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撰文 : 蔡子俊

黃埔花園 美聯物業 私人屋苑 二手市場

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