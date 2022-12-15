  • 16°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 20:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【孫子市法】鮑公加息又放鷹 何解市場未驚過?

iMTV＋ 19:30 2022/12/15

分享：

分享：

其他股評時段:

00:15 議息會議
00:55 美股
01:00 恒指
01:50 聯儲局
03:15 PCE個人消費支出指數預測
10:50 通脹
33:00 疫情
36:50 內需
43:40 樓市
49:55 Q&A

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 孫子市法

最新專欄文章 更多

【孫子市法】中港防疫再優化 港股撲向兩萬關?
2022/12/08
【孫子市法】中港防疫再優化 港股撲向兩萬關?
【孫子市法】鮑公放鴿好友醒 恒指年尾將例升?
2022/12/01
【孫子市法】鮑公放鴿好友醒 恒指年尾將例升?
【孫子市法】金融大鱷沽港元 港股反彈快玩完?
2022/11/24
【孫子市法】金融大鱷沽港元 港股反彈快玩完?
【孫子市法】鮑公議息彈弓口 港股跌到喊咁口
2022/11/03
【孫子市法】鮑公議息彈弓口 港股跌到喊咁口
【孫子市法】業績表現唔多掂 最悲萬二都要見?
2022/10/27
【孫子市法】業績表現唔多掂 最悲萬二都要見?
疫情 指數 恒生指數 美股 美國聯儲局 通脹 議息 經濟 加息 香港

下一篇文章

【券商點睇】土地市場競爭格局改善 料中國海外宏洋穩渡行業下行周期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【特區護照續期】出發前先發現護照過期?網民有計仔 原來一日都續到新證?
【特區護照續期】出發前先發現護照過期?網民有計仔 原來一日都續到新證?
WhatsApp 今年推出多項新功能 6大新功能+設定懶人包
WhatsApp 今年推出多項新功能 6大新功能+設定懶人包
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
柏傲莊I驗樓近滿分　玻璃有刮花最扣分　一小瑕疵要留意
柏傲莊I驗樓近滿分　玻璃有刮花最扣分　一小瑕疵要留意
【有相睇】柏傲莊三房「樓王」直擊　單位景觀值幾多分？
【有相睇】柏傲莊三房「樓王」直擊　單位景觀值幾多分？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款