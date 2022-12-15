▲ 【友邦1299】友邦香港推「AIA開餐保」 訂座餐廳用餐染新冠肺炎、食物中毒等可獲意外住院現金賠償

AIA友邦 （01299） 香港宣布，推出針對用餐意外住院現金保障「AIA開餐保」，每人每次訂座的保費3元，如因在指定訂座餐廳用餐感染「2019冠狀病毒病」、於訂座餐廳範圍內發生意外而導致身體受傷或食物中毒，以及前往或離開訂座餐廳途中遇上交通意外而需住院或因而身故，均可獲提供意外住院現金及/或意外身故保障。

用戶需連結AIA Connect及OpenRice帳戶，其後透過OpenRice完成在香港餐廳的訂座，在OpenRice「成功訂座」頁面點擊「AIA開餐保」推廣後，將轉往友邦香港網頁了解詳情及進行投保。由即日起至2023年1月31日，於推廣期間每次投保「AIA 開餐保」，可額外獲贈Rice$3。

「AIA開餐保」保障內容方面，如因以下意外而住院，「AIA 開餐保」就每位受保人提供每日800港元意外住院現金賠償，保障期內索償日數最高為10日，就同一受保人，所有「AIA開餐保」保單合計每個年度之最高索償日數為40日。保障範圍包括：

．在訂座餐廳用餐感染「2019冠狀病毒病」 ．於訂座餐廳範圍內發生意外而引致身體受傷 ．交通意外（前往或離開訂座餐廳途中） ．因為於訂座餐廳用膳而食物中毒

如受保人在保障期內因以上意外而不幸身故，「AIA 開餐保」將支付10,000港元意外身故保障。除客戶可以作為保單持有人及主要受保人外，其配偶及未成年、未婚子女亦可於保單申請時登記為附加受保人。理賠方面，客戶經手機填寫賠償申請表及提供相關證明文件，一站式完成申請手續。

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編輯：胡學能