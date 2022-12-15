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【新股IPO】安永預計香港2023年新股集資額達2000億元 　上望3000億？

新股IPO 17:49 2022/12/15

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【新股IPO】安永預計香港2023年新股集資額達2000億元 　上望3000億？

四大會計師事務所安永公布2023年新股市場預測，安永預計，雖然今年香港新股集資額按年料減少近7成，但受惠於美國利率見頂、內城放寬疫情限制、港股估值修復和聯交所擬引入「特專科技公司」上市機制，看好2023年香港集資額可回升至2000億元，有望成為全球三甲。安永審計服務合夥人賴耘峯預計，若有800億元至1000億元大型新股上市，香港明年集資額更可達3000億元。

各會計師行今年及明年香港新股市場集資額如下，均以億元作單位：

會計師行 今年預測 明年預測
德勤中國 1020 2300
安永 1076 2000
羅兵咸永道 1056 2000
畢馬威中國 972 1800

他預計，明年在香港新上市企業主要來自零售及消費品、科技、傳媒及通訊、材料、生物科技與健康等。

四大會計師事務所至今已悉數發布2023年新股市場上市集資額預測，齊看好集資額從今年低位大幅反彈，當中以德勤最為樂觀，料集資額可回升逾倍至2300億元，羅兵咸永道、安永同預測集資額達2000億，而畢馬威則料集資規模約1800億元。

7安永：香港下半年新股首日破發率30%　全年集資額跌近7成

安永估計，香港今年新股集資額按年少68%至1076億元，上市宗數按年少21%至76宗。該行指出，下半年集資額佔全年84%，反映市場已經有所改善，兩家大型新股中國中免 （01880） 及天齊鋰業 （09696） ，位列今年全球十大新股第7及第10，集資額為162億元及134.6億元。

除了集資額回升，安永表示，下半年上市的新股中，以下限定價發行佔比從上半年的65%減少至50%，首日破發率（即跌穿發行價）從45%減少至30%，首日平均回報率更從負6%轉至7%。不過，全年仍有逾5成新股以下限定價發行，去年同期僅為7%，平均回報按年低8個百分點至3%，而獲超額認購公司按年跌13個百分點至86%，超額認購倍數按年減少96%至9倍。

賴耘峯認為，中美審計結果若向好，部分內地企業會重新考慮赴美上市，但中美角力仍會維持，仍影響內地企業到當地上市的意向。他續指，中概股回流香港不單可避開退市風險外，離開美國市場來港上市也能吸納中港資金。他估計，中概股即使毋須從美國強制除牌，也會考慮來港雙重上市，甚至同時部署回A股上市，可利用兩地時區不同，拉長交易時間，吸納區域性投資者。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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