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【新股IPO】康灃生物6922今日起招股 每手入場費約3818元

股樓投資 21:52 2022/12/16

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內地醫療器械公司康灃生物（新上市編號：06922）由周五（16日）至下周三（21日）招股，擬全球發售1,111萬股H股，其中香港發售佔10%，國際發售股份為90%；發售價為每股18.9元，以每手200股計，一手入場費約3,818元；12月30日掛牌；花旗及華泰國際為聯席保薦人。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

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是次集資所得，其中73.9%用於研發活動、商業推廣及製造核心產品；6.1%用於心臟冷凍消融系統的研發活動、計劃商業推廣及製造；20%用於目前產品管線的其餘14項產品及在研產品的研發活動、註冊備案、計劃商業推廣及製造。

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

 

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記者：張以正

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康灃生物－B（06922） IPO 港股

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