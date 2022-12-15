【長和系】長實長建208億元增資 歐洲能源管理合營

長實集團（01113）和長江基建（01038）聯合公布，以應收款項合共約25.1億歐元（約208.3億元）向分別持有65％及35％股權的合營企業Sarvana出資，將收取Sarvana的新股，股權維持不變。長實全日收報46.55元跌0.6%。長建收報39.6元跌0.7%。

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長實集團和長江基建分別斥約16.3億歐元（約135.4億元）和8.8億歐元（約72.9億元）認購Sarvana的新股，以反映應收款項的公平市值。至於Sarvana

是一家由歐洲ista集團營運的全面綜合能源管理服務供應商，去年度虧損3,700萬歐元（約3億元），去年底資產淨值約4.9億歐元（約41億元），在長江實業及長江基建各自綜合財務報表內均列作合營企業入帳，而出資讓Sarvana集團得以改善負債權益比率，從而為長江實業及長江基建各自提高長期及可持續回報。

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