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【長和系】長實長建208億元增資 歐洲能源管理合營

股樓投資 17:52 2022/12/15

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長實集團（01113）和長江基建（01038）聯合公布，以應收款項合共約25.1億歐元（約208.3億元）向分別持有65％及35％股權的合營企業Sarvana出資，將收取Sarvana的新股，股權維持不變。長實全日收報46.55元跌0.6%。長建收報39.6元跌0.7%。

【大行推介】政策扶持利好民企內房？　花旗睇好呢隻內房股　目標價上調25％ 潛在升幅49％  詳情請看【下一頁

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

長實集團和長江基建分別斥約16.3億歐元（約135.4億元）和8.8億歐元（約72.9億元）認購Sarvana的新股，以反映應收款項的公平市值。至於Sarvana
是一家由歐洲ista集團營運的全面綜合能源管理服務供應商，去年度虧損3,700萬歐元（約3億元），去年底資產淨值約4.9億歐元（約41億元），在長江實業及長江基建各自綜合財務報表內均列作合營企業入帳，而出資讓Sarvana集團得以改善負債權益比率，從而為長江實業及長江基建各自提高長期及可持續回報。

【小米1810】小米發表知識產權白皮書 研發進入12個技術領域 全球擁2.9萬項專利  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

長實集團（01113） 港股

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戴德梁行：息口有望明年見頂　料樓價最多再跌5%

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富達國際：49%港人對前景感樂觀　惟仍低於全球平均值
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