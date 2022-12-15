【職場熱話】老細派聖誕禮物 員工開箱一睇 唔知好嬲定好笑 網民竟問：仲請唔請人呀？

聖誕佳節將至，不少辦公室會搞聖誕派對或同事間交換禮物，但送甚麼禮物經常發生笑話。最近有網民在討論區中發帖，指公司老細每年都會送員工聖誕禮物，今年同事一開箱竟呆站在原地，得知是甚麼禮物時感啼笑皆非。

事主老細派聖誕禮物事件：

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對於事主收到的聖誕禮物，竟獲網友普遍大讚，認為事主遇上好老細，更有人問「你老細好好人，公司仲請唔請人？」。但也有網民嘲諷「真係多謝離地嘅老細」、「老細其實係咪想玩你地」。

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網民回應：

好有心，俾心機做啦

急凍火雞一隻都唔平嫁......

依家派鷄咪好囉，如果開年老闆派鷄頭就慘囉。

咁有心買定咁多日，會唔會有啲同事冇雪櫃放唔到架？

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記者：李兆明