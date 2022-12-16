C朗豪擲2.7億返家鄉建退休豪宅 單計睡房已有千呎

葡萄牙在世界盃8強不敵非洲球隊摩洛哥，葡萄牙國腳C朗拿度的世界盃奪冠夢碎。外媒指C朗似乎未受輸波影響，斥資超過2,800萬英鎊（約2.7億港元）於家鄉葡萄牙興建超級豪宅，將特別修建玻璃泳池和水底走廊，而單計主人睡房的面積就已有千呎。

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C朗（Cristiano Ronaldo）今年據報購入葡萄牙一棟豪宅，購入價連裝修開支預計已為1,800萬英鎊（約1.7億港元），當時已被外界形容為葡萄牙最貴的豪宅。

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豪宅樓高三層，室内面積已達到2.9萬呎，戶外空間更超過5,800呎，包括巨型花園。

豪宅定於明年6月完工。英媒《太陽報》引述消息指，C朗不惜工本計劃在新屋興建一個巨型玻璃泳池及水底走廊。

由於C朗計劃退休後與女友Georgina及子女居住這棟豪宅，他堅持新屋的主人房面積要有1,000呎，相等於同區普通住宅面積的3倍。

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據悉，C朗為人力求完美加上建築材料加價等因素影響下，這棟豪宅的購入價連裝修成本已飆升至接近2,800萬英鎊。

《太陽報》指C朗與Georgina已挑選了4名員工負責新屋大小事務，包括月薪4,800英鎊（約4.6萬港元）的管家及廚師。獲聘廚師據報為壽司高手，因此豪宅内設有專門用於製作日本料理的區域。

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責任編輯：鄭錦玲