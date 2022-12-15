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【2022稅貸戰】滙豐掀稅貸跨年戰 信銀稅貸息1.39厘

16:47 2022/12/15

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信銀國際稅貸息1.39厘

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打工仔在年關前忙於趕在死線前準時為綠色炸彈交稅，令個人稅務貸款大混戰激鬥連場，滙豐（HSBC）更把戰幔延至跨年，原本龍頭發鈔行的「萬應錢」稅貸計劃於本周一（12月12日）截止，剛順延至2023年2月6日。此外，信銀國際搶乘稅貸尾班車，推最低稅貸息1.39厘，以借貸額1500萬元及1年還款期計；對比去年的1.33厘，上升0.06厘或加4.5%。

信銀國際的Smart Plus稅季貸款，標榜「稅季靈活周轉，將時間留給生活」，且以5個月利息回贈作招徠，最少借5萬元起。計及1020元的一期利息回贈，最低稅貸息1.39厘，若不包括此優惠，息率為1.51厘。不過，納稅人希望盡享5個月的利息回贈，還款期須長達60個月，攤長5年來還。

檢視至今已出招的18間金融機構，稅貸息率介乎1.17厘到6.14厘，當中逾七成或13間業界巳加價，由眾安（ZA Bank）微升0.05厘到星展驟增4.81厘，按年加幅介乎5%到逾3倍。

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星展的稅季貸款，聲稱特低息率6.14厘，但相比去年的1.33厘，驟增4.81厘，如以幅度計，稅貸息上升3.6倍，而條款跟上年相同，以借150萬元及以還款期12個月計。

反觀，創興及大眾財務忍手，分別維持去年的1.48厘及3.58厘；東亞 （00023） 更是唯一逆市減價。

論及全城最平息率，工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）今年首次加入稅貸戰團，以借貸100萬元及還款期1年計，憑1.17厘稅貸息為全城最低。不過，該息率已包括75折減息券，若不計此優惠，息率為1.56厘。而減息券所提供的折扣，將按客戶的實際提款額及還款期數而定，上述的超低息於12月26日截止。

第2低息是大新 （02356） 的1.18厘，但借貸額介乎1萬元到10萬元，該息率以12個月還款期計，且須同時成功登記或持有出糧服務。而東亞的1.32厘，以借80萬元及1年還款期計，也打入平霸榜三甲列。

借稅貸平錢轉做高息定存 專家提醒4大伏位【下一頁

至於大行中，恒生 （00011） 以1.62厘突圍跑出，息率以貸款150萬元及還款期24個月計；滙豐最低息為1.65厘、中銀香港 （02388） 是1.68厘。

順帶一提，渣打香港 （02888） 迄今暫未見正式推稅貸，但近期這發鈔行猛谷私人貸款，更以「迎接稅季」等字眼，暫未悉是否以此取代稅貸。而該私貸的息率於11月24日起減價，由本來的1.7厘調低至1.65厘，下調0.05厘或近3%，息率以借150萬元及還款期1年計。

可是，渣打、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 及Trip.com擁有的虛擬銀行Mox Bank，已於11月下旬把「另類稅貸」悄然下架；該行指「即時借」現金獎賞推廣，因反應熱烈，名額已滿，現已結束。

Mox Bank雖未正式加入稅貸戰，但10月11日推「即時借」計劃，用「清空稅務」及「輕鬆交稅」，相信產品是專攻綠色炸彈客，對撼傳統銀行。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 東亞銀行（00023） 大新銀行（02356） 富融銀行 信銀國際 滙豐控股（00005） 稅務貸款

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