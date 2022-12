【山地悠遊人生@iM網欄】遊加勒比海島國　Antigua And Barbuda

環遊世界一直是我的人生目標,但到達某個數字後,發現要去世界上每一個國家,確實困難重重,比如戰亂、瘟疫、簽證、交通等問題。但無論如何,該是時候繼續旅程了。

▼ 點擊圖片放大

加勒比海區域有22個島國,其中有16個獨立國家。每年約1,200萬名遊客造訪。大多數旅客到達五星級渡假村後很少離開,治安不太好,遊客全程在度假村裏吃喝玩樂。

▲ Pigeon Point Beach ,Antigua

島國之間有少量客船往來,但班次極疏,大多數島國客輪相互不通航。要去超過一個地方,必需返回美國或墨西哥轉機,既昂貴又不便。或乘搭邁亞密出發的郵輪,停留時間有限,每個島國停留幾個小時,乘客大多是行動不便的老人家。

遊遍這些島國的最佳途徑是帆船! 有個挪威朋友跟他女友在結婚生子前,考取了全球航海執照,買了艘帆船,在加勒比海盡情玩樂了6個月,潛水捉龍蝦、天堂似的無人小島、白皚皚的沙灘,追看他們的行程讓我心癢難耐。他們中途還接載乘客分攤費用,完成使命後把船賣出去,算下來費用真的不高。

這次機會終於來了,朋友想乘坐一艘古老的荷蘭帆船,雖然費用昂貴,但我還是馬上答應,要在加勒比海區域穿梭,這是幾乎唯一的選擇。在搜尋機票的時候發現,英國航空,每週有一班航班,從倫敦到安提瓜和巴布達 Antigua And Barbuda, 然後飛往格林納達 Grenada,如果先停留Antigua只要多付£200英鎊,但一定要停留7天,才可乘坐下一週的航班飛往Grenada,於是馬上訂票。

▲ 沒有工廠,沒有種植,物價飛漲,一盒12隻雞蛋$5.6美元,265克沙律菜$8.9美元。

安提瓜和巴布達Antigua And Barbuda

安提瓜和巴布達是英聯邦成員國,分別是安提瓜和巴布達兩個主要的島嶼,還有一些更小的島嶼。 約99,700人口,官方語言和通用語是英語。 其最主要的經濟來源是旅遊業,佔GDP的一半以上。

▲ 東加勒比元Eastern Caribbean Dollar ,固定滙率1美元=2.688東加勒比元。一般店舖都收EC或美元,街邊小販也收美元,滙率以1美元對2.6東加勒比元計算。

東加勒比元Eastern Caribbean Dollar(XCD),簡稱EC, 是北美洲加勒比海地區的數個前英國殖民地國家與英國海外領土所通用的貨幣,使用的國家和地區包括八個東加勒比國家組織成員:Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, and Saint Vincent and the Grenadines。紙幣面額有5、10、20、50、100元。硬幣面值有1、2、5、10、25分和1元。實行固定匯率制,$1美元=2.688東加勒比元。一般店舖都收EC或美元,街邊小販也收美元,匯率以$1美元對2.6東加勒比元計算。

作者_山地姑娘(姚曉蘭)簡介: 以為自己愛財,從事金融業9年,後來發覺更愛看天下,求學袋鼠國,以教外國人中文維生,立志歷遊天下,至今背包遊80多國,遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表,唯有撰寫旅遊博客,正宗憤世嫉俗熟女!

