【劉‧住保鮮期@iM網欄】新晉導演文青女神跟 紅棉大廚齊齊食盆菜

外國聖誕猛片來勢洶洶，跟電影界的朋友飯聚時，當中有人也擔心港產電影的招架能力。我相信對一向在逆境中迎難而上的香港人來說，有危便有機，多部本土電影都紛紛以多角度全方位宣傳，博到盡努力在12月這個普天同慶的月份，爭取票房佳績。

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好像電影《過時·過節》繼有毛姐和Ricky煮法蘭西盆菜後，最近亦都搞搞新意思，聯乘Lubuds餐飲集團，推出主題盆菜x電影特色禮品包。盆菜由旗下著名食府紅棉大廚邵德龍主理，有鮑參海味盆菜及麻辣盆菜兩款。電影禮品包亦非常有誠意，因為內有電影主角謝君豪、毛舜筠、呂爵安和談善言一家人的獨家簽名海報、集齊Edan、Anson Lo及主要演員做封面的記事簿、兩張電影換票證及兩張電影門票優惠券。

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一個價錢可以睇戲兼食飯，而且食物質素有保證，奉行為健康保鮮兼喜愛美饌的筆者，當然已到Lubuds Choice的網站訂購，還有憑電影票尾購買，更可以有$100折扣優惠。話說回頭，這個聯乘活動的目的就是希望宣揚電影中「一家人齊齊整整做冬吃個飯」的渴望。冬至將到，大家可以圍爐吃個「暖笠笠」主題盆菜，繼而一家人飯後到戲院睇《過時過節》，從戲中學習放下執着、坦誠溝通、珍惜家人及積極擁抱愛，其實也非常應景。

早前導演曾慶宏及戲中表姐阿Joy袁澧林，率先到紅棉品嚐這兩款特色盆菜，更和邵師傅大談盆菜的典故與特色。祖籍客家的導演和潮州的袁澧林，原來都有他們自家的過節盆菜。客家人喜歡將燒肉、冬筍、蛋餃及百葉結作盆菜用料。潮汕人做盆菜則比較多選用鮮魷魚、豬蹄、魚鬆、豬皮、髮菜、白蘿蔔及油豆腐等。所以，當他們二人看見邵師傅的秘製醬汁鮑參海味盆菜和麻辣盆菜時，都特別興奮，皆因炆燉良久的鮑魚，不但入口甘甜，肉質軟滑卻彈牙，還有麻辣醬汁滿滿的海參、骨膠原滿瀉的花膠、芳香撲鼻的蠔豉、滑溜整齊的鵝掌、粗壯健康的豬腳筋、還有萵筍、豬脷加支竹，簡直令人食指大動。加上邊滾邊吃，香氣四溢，導演第一時間已經說「俾個白飯我先呀，唔該！」

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至於文青女神袁澧林，看見還未加熱的盆菜，已經急不及待起筷夾着鮑魚來打卡。看來邵師傅的優質盆菜食材用料，真的可以做到未入口，見到都已令人好興奮！

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作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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