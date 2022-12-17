  • 13°C
香港時間 : 20221217日 (週六) 10:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【劉‧住保鮮期@iM網欄】新晉導演文青女神跟 紅棉大廚齊齊食盆菜

名人薈萃 10:00 2022/12/17

分享：

分享：

外國聖誕猛片來勢洶洶，跟電影界的朋友飯聚時，當中有人也擔心港產電影的招架能力。我相信對一向在逆境中迎難而上的香港人來說，有危便有機，多部本土電影都紛紛以多角度全方位宣傳，博到盡努力在12月這個普天同慶的月份，爭取票房佳績。

同場加映：【青姐話】超級議息周  財息難兼收

好像電影《過時·過節》繼有毛姐和Ricky煮法蘭西盆菜後，最近亦都搞搞新意思，聯乘Lubuds餐飲集團，推出主題盆菜x電影特色禮品包。盆菜由旗下著名食府紅棉大廚邵德龍主理，有鮑參海味盆菜及麻辣盆菜兩款。電影禮品包亦非常有誠意，因為內有電影主角謝君豪、毛舜筠、呂爵安和談善言一家人的獨家簽名海報、集齊Edan、Anson Lo及主要演員做封面的記事簿、兩張電影換票證及兩張電影門票優惠券。

    點擊圖片放大
    +2

一個價錢可以睇戲兼食飯，而且食物質素有保證，奉行為健康保鮮兼喜愛美饌的筆者，當然已到Lubuds Choice的網站訂購，還有憑電影票尾購買，更可以有$100折扣優惠。話說回頭，這個聯乘活動的目的就是希望宣揚電影中「一家人齊齊整整做冬吃個飯」的渴望。冬至將到，大家可以圍爐吃個「暖笠笠」主題盆菜，繼而一家人飯後到戲院睇《過時過節》，從戲中學習放下執着、坦誠溝通、珍惜家人及積極擁抱愛，其實也非常應景。

早前導演曾慶宏及戲中表姐阿Joy袁澧林，率先到紅棉品嚐這兩款特色盆菜，更和邵師傅大談盆菜的典故與特色。祖籍客家的導演和潮州的袁澧林，原來都有他們自家的過節盆菜。客家人喜歡將燒肉、冬筍、蛋餃及百葉結作盆菜用料。潮汕人做盆菜則比較多選用鮮魷魚、豬蹄、魚鬆、豬皮、髮菜、白蘿蔔及油豆腐等。所以，當他們二人看見邵師傅的秘製醬汁鮑參海味盆菜和麻辣盆菜時，都特別興奮，皆因炆燉良久的鮑魚，不但入口甘甜，肉質軟滑卻彈牙，還有麻辣醬汁滿滿的海參、骨膠原滿瀉的花膠、芳香撲鼻的蠔豉、滑溜整齊的鵝掌、粗壯健康的豬腳筋、還有萵筍、豬脷加支竹，簡直令人食指大動。加上邊滾邊吃，香氣四溢，導演第一時間已經說「俾個白飯我先呀，唔該！」

    點擊圖片放大

至於文青女神袁澧林，看見還未加熱的盆菜，已經急不及待起筷夾着鮑魚來打卡。看來邵師傅的優質盆菜食材用料，真的可以做到未入口，見到都已令人好興奮！

    點擊圖片放大

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

$150試閱《iMoney》電子版3個月，請按此

作者劉泳錡_簡介：

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

更多劉‧住保鮮期的文章請按此
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期

最新專欄文章 更多

【劉‧住保鮮期@iM網欄】台灣百年老店 度小月的滋味
2022/11/05
【劉‧住保鮮期@iM網欄】台灣百年老店 度小月的滋味
【劉‧住保鮮期@iM網欄】隱世串燒鳥世一 不得不食「鳥」
2022/10/22
【劉‧住保鮮期@iM網欄】隱世串燒鳥世一 不得不食「鳥」
【劉‧住保鮮期@iM網欄】走一趟流浮山 微涼秋日嚐鮮
2022/10/08
【劉‧住保鮮期@iM網欄】走一趟流浮山 微涼秋日嚐鮮
【劉‧住保鮮期@iM網欄】Hea住瑰麗酒店 嘆英式F&M午餐
2022/09/24
【劉‧住保鮮期@iM網欄】Hea住瑰麗酒店 嘆英式F&M午餐
【劉‧住保鮮期@iM網欄】「紅棉」加「竹鶴」 今年中秋送禮有驚喜
2022/08/27
【劉‧住保鮮期@iM網欄】「紅棉」加「竹鶴」 今年中秋送禮有驚喜
冬至 盆菜 食譜 電影 毛舜筠 餐飲 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

柏傲莊I驗樓近滿分　玻璃有刮花最扣分　一小瑕疵要留意
柏傲莊I驗樓近滿分　玻璃有刮花最扣分　一小瑕疵要留意
【著數優惠】毛孩聖誕送暖行動年度愛心企劃 支持16家愛護動物組織 捐款可享購物優惠及作扣稅用途
【著數優惠】毛孩聖誕送暖行動年度愛心企劃 支持16家愛護動物組織 捐款可享購物優惠及作扣稅用途
【美股焦點】摩根士丹利分析師：電動車將供過於求 料Tesla明年股價恐面臨受壓
【美股焦點】摩根士丹利分析師：電動車將供過於求 料Tesla明年股價恐面臨受壓
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
海悅花園成交價跌量升　移民業主低水放盤　三房海景戶530萬售
海悅花園成交價跌量升　移民業主低水放盤　三房海景戶530萬售
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款