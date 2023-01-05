【換新鈔派利是】滙豐渣打換新鈔預約名額爆滿　中銀、滙豐、渣打1月5日至21日安排換新鈔服務

▲ 【換新鈔派利是】中銀、滙豐、渣打1月5日至21日安排換新鈔服務 首三日提前營業

滙豐表示，今日起為客戶提供農曆新年兌換新鈔服務，首日共為超過2.5萬名即日到場取籌及經網上預約的客戶兌換鈔票，過程順利快捷，客戶對安排表示滿意。因應需求，滙豐亦增加了網上預約換新鈔的名額，客戶反應非常踴躍，所有預約登記名額已滿。

渣打香港表示，全線分行今開始提供兌換新鈔服務，首日運作暢順，市民反應踴躍。渣打香港區個人、私人及中小企業銀行富裕客群主管羅倩兒表示，今早不少市民到分行兌換新鈔，人流與去年相比增加，上周六推出的網上預訂新鈔服務反應熱烈，預訂名額已滿，首4天預約登記數量比去年同期升超過3成。羅指，市民對電子支付及e-利是的接受程度不斷上升，2022農曆新年首5日期間，透過 SC Pay「轉數快」派發e-利是的客戶人數較2021年同期增加超過5成。

中銀香港 （02388） 指，兌換新鈔首日運作暢順，秩序良好，該行已實施多項特別換鈔措施，包括全線分行由1月5日至7日連續三日提前1小時，即於早上8時起營業，專門提供兌換新鈔服務；同時設有總值港幣3,000元的「新鈔標準裝」、兌換新鈔專窗及派籌登記服務。該行已於去年12月31日推出手機銀行預留新鈔服務，今年更特別增加提供手機預約新鈔換領服務的分行至逾80家，較去年增加逾1.5倍，遍布全港。

3間發鈔行換鈔首3日提早營業至早上8時

本地3間發鈔銀行滙豐、渣打香港及中銀香港和多家本地銀行分行，會於1月5日（星期四）至1月21日（星期六）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用。

金管局上月表示，主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。

據早前公布，為方便市民換鈔，三間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：

2023年1月5日至7日，提早營業時間至早上八時；

該三日早上八時至九時，專門用作提供換鈔服務，供應每份總值3000元的新鈔套裝，包括100張20元和20張50元；及

繼續實施人流管理措施，例如提供網上預約換鈔服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。

另外，金管局鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。派發電子利是簡單方便，又可以減少實體利是封和鈔票的用量，有助推動香港的可持續發展。

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編輯：姚卓然