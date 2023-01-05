【換新鈔派利是】中銀、滙豐、渣打1月5日至21日安排換新鈔服務　首三日提前營業

本地3間發鈔銀行滙豐、渣打香港及中銀香港和多家本地銀行分行，會於1月5日（星期四）至1月21日（星期六）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用。

金管局上月表示，主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。

據早前公布，為方便市民換鈔，三間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：

2023年1月5日至7日，提早營業時間至早上八時；

該三日早上八時至九時，專門用作提供換鈔服務，供應每份總值3000元的新鈔套裝，包括100張20元和20張50元；及

繼續實施人流管理措施，例如提供網上預約換鈔服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。

另外，金管局鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。派發電子利是簡單方便，又可以減少實體利是封和鈔票的用量，有助推動香港的可持續發展。

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編輯：姚卓然