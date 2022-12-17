【清酒新世界@iM網欄】夢幻酒米 御湖鶴．五

本欄上一篇介紹了諏訪御湖鶴酒造場的山恵錦、美山錦和人心地，今篇集中介紹金紋錦和五百萬石，御湖鶴的純米吟釀主要有2種：一種是無濾過生原酒；另一種是火入れ（傳統火入殺菌法），各位在選擇前請先考慮自己的口味再作決定。

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御湖鶴的金紋錦和五百萬石擁有一個感覺很傳統但又充滿現代感的包裝，金紋錦的紙盒上採用墨綠色的標籤，五百萬石的紙盒上採用深藍色的標籤。金紋錦有夢幻酒米之稱，是改良山田錦而來，這種酒米的特色具有複雜的果香與米味，釀造出來的清酒擁有豐富的層次感，是一款具有短暫的果香及米味的餘韻，並可以說金紋錦是果香的代表。而「御湖鶴 純米吟醸 金紋錦」就能完美體現金紋錦酒米的特點，酒造在釀造金紋錦時，先經過急速冷卻，便可以更好享受到生原酒的風味。至於「御湖鶴 純米吟醸 五百萬石」擁有濃烈的米味，口感偏向清爽、乾爽和辛辣為主，帶有一點點柔和的吟釀香氣，而且五百萬石可以說是米香的代表了。

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接下來再簡單說明關於無濾過生原酒和火入れ的分別，原酒就是沒加水混合的，「生」就是沒有過熱水消毒，至於「火入れ」就是有過熱水消毒，一般沒有加水混合的清酒就會被標籤為「原酒」，大部份沒有這標籤的清酒是混合了水在酒裏。

正常來說，生原酒在不經過巴氏殺菌也不加水的情況下，味道會比較新鮮和濃郁，不過酒精度相對較高，所以有些人會覺得太濃，亦有人認為口感較重。不過各花入各眼，如果你喜歡清酒或正在尋找更濃郁的口味，那麼你一定會喜歡未經加工的清酒。在日本有些人擔心味道太濃，他們會把生原酒飲用的溫度維持在3至5度，這樣一來會更容易入口，還有其他飲用方法，例如：加冰或加有氣水混合飲用，這樣一來可以降低酒精度，同時更加容易入口。

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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