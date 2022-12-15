比利時足總LinkedIn出招聘 列多點要求請主教練

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外號「歐洲紅魔鬼」的比利時於今年世界盃表現強差人意，最終止步小組賽。主教練馬天尼斯已經宣布辭職，比利時足總積極尋求接任者。但令人意想不到地，足總在商業社交平台LinkedIn發出職位招聘廣告，列出多點要求尋求合適人選。
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皇家比利時足球協會（Royal Belgian Football Association）被發現在Linkedin發出主教練招聘廣告，希望找到執教球隊超過6年﹑西班牙籍前教練馬天尼斯（Roberto Martínez）的接班人。
廣告中列出多項條件，包括
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足球圈普遍國家隊在揀選新主教練時，通常會內部列出候選名單，再從中選擇理想人選。但比利時足總今次在網上招聘，被外界認為希望招募其他有潛力的非足球領域人士。
比利時貴為上屆季軍，加上人腳強勁，賽前被一致睇好能從小組賽出線，甚至有望挑戰突破2018年的成績。但「歐洲紅魔鬼」最終只在小組賽取得1勝1和1負僅有4分，被克羅地亞及摩洛哥力壓，只排小組第3出局。
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責任編輯：吳漢培