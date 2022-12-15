【經濟復甦】新地12大商場斥資2,000萬元聖誕推廣    取消黃藍碼有助人流回復疫前水平     料聖誕黃金檔期營業額升2成

政府近日宣布取消黃藍碼及安心出行，社交距離限制進一步放寬，加上臨近聖誕假期，近日氣溫亦明顯下降，均有助本地消費氣氛持續向好。新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）今年聖誕斥資逾2,000萬元作節日推廣，不但推出多項節日主題裝飾吸引家庭客，同時加推消費獎賞及主題換領等作多重優惠推廣，加上年底不少商戶都進行大型促銷，均成功帶動不少餐廳的冬至訂座率，聖誕聚會亦有助提升餐廳、食品及禮物銷情，預計於冬至及聖誕黃金檔期的營業額及人流可分別按年升20%及15%。

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新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示：「聖誕佳節臨近，加上疫情陰霾漸減，消費相關活動逐漸重拾動力，市民消費慾有明顯增加，當中以餐飲業增長最為顯著，下周四冬至，不少市民疫情下久未相聚，趁着取消黃藍碼等防疫措施放寬，新地12商場多間餐廳早已錄得8至9成訂座率，中式酒樓更迎來久違了的多張大檯訂單。最新零售數據反映珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷情急增，場內珠寶商戶亦表示受惠於金價下降加上年底為嫁娶旺季，珠寶生意較去季增25%；因此預計在聖誕黃金檔期，整體營業額及人流將分別按年升20%及15%，整體銷情逐漸重拾疫前水平。」

回顧整體2022年，鍾秀蓮表示年初雖受第五波疫情帶來打擊，但下半年受惠於消費券及防疫措施放寬帶動下，為商戶帶來不少商機，商場亦有多間新商戶進駐，反映商界對前景仍感樂觀。隨著黃藍碼的取消，本港及全球多國進一步優化出入境防疫政策，預料旅客市場將提速復甦，相信能進一步刺激零售業增長。

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為迎接聖誕消費旺季，今年新地12大商場投入2,000萬元作聖誕推廣，推出廣受一家大小及年輕人歡迎的主題佈置，迎合不同喜好的客群，刺激聖誕銷情。其中，東港城為大家帶來芬蘭傳統的聖誕佈置「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」，並推出一系列北歐節日精品換領及手作坊，為本地家庭提供特別的節日玩樂消遺。life@KCC推出聖誕「森」動旅程，帶來首度來港的西班人氣森林系插畫師Mia Charro作品，更聯乘香港園藝治療協會，藉植物治癒「森」靈，釋放壓力改善身心健康。

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北角匯及將軍澳中心則分別恐龍及爬蟲類動物為主題，吸納好動及熱愛大自然的年青客群。北角匯推出「12隻恐龍過聖誕」主題裝置，12組不同品種的恐龍置身場內聖誕花園，更將琅琅上口的經典兒歌《12隻恐龍去野餐》完美重現，推出與「龍」野餐美食換領；將軍澳中心則以大自然及爬蟲類動物為主題，舉辦「A FairyTAIL Christmas」展示8款世界各地稀珍明星「爬爬」守宮、蜥蝪、變色龍，部分更屬二級保護動物，市民更可親手撫摸和餵食各種爬蟲小動物，與牠們零距離接觸。

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睽違3年韓國終於開關，新蒲崗Mikiki與屯門卓爾廣場推出「KAKAO FRIENDS韓遊假期」主題裝置，由KAKAO FRIENDS 一眾角色帶大家暢遊首爾及釜山旅遊熱點，12月期間將聯乘韓國觀光公社(香港支社)展示至新至潮韓國觀光熱點與冬日節目主題展覽，更會聯同旅行社推出精選旅遊優惠，成功吸引年青客群及韓迷。

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上水廣場聯乘風靡日本女生的Sonny Angel，於聖誕節打造「Sonny Angel 甜粉聖誕派對」，邀請各位粉絲親臨商場與6個以全新節日造型登場的Sonny Angel於多個室內及室外巨型主題裝置作近距離接觸！而PopWalk天晉滙則將各期商場打造成「Joy to the Town PopWalk Christmas Park 炫彩聖誕樂園」，設5大打卡及遊樂專區。而海天晉滙露天長廊更特設一條13米長的繽紛迷宮等待大家探索，再加上色彩繽紛的七彩滑梯，喚醒大家的童心，成功吸納區內外客群到訪。

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責任編輯：嚴浩文