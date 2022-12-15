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【機迷熱話】PlayStation年度回顧功能登場　重溫今年遊戲經典時刻

科技 17:30 2022/12/15

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來到12月，又到了各大平台推出年度回顧的時候，Sony遊戲平台PlayStation也不例外。PlayStation宣布，從即日到2023年1月13日，PS4和PS5主機的使用者將能取得及分享他們的2022精彩回顧集錦，包含獲得的獎盃數、遊玩了幾款遊戲，以及在PS4和PS5遊戲的遊玩總時數。PlayStation Plus會員也會包含下載的PlayStation Plus每月精選遊戲數目。

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PlayStation指出，玩家除了可取得他們的2022精彩回顧外，也可以查看全球的PlayStation社群在2022年一同達成的驚人統計數據，包括在《地平線 西域禁地》擊敗了幾隻雷霆牙、在《GT7》開了多少哩程，還有在《God of War Ragnarök》總共丟擲了幾把斧頭。玩家更可獲得一張成就記錄卡，也能和其他玩家分享和比較。

從即日到2023年1月13日，PS4和PS5主機的使用者將能取得及分享他們的2022精彩回顧集錦。（PlayStation官網資料圖片）

另外，若PS5和PS4主機的使用者把2022精彩回顧的所有區塊都按過一次，還能獲得兌換券代碼，可兌換六種Astro Bot個人造型的其中一種，以反映自己今年的PlayStation遊戲成就。每個個人造型兌換券代碼都能由同地區的其他玩家兌換，即使用者能和好友分享代碼，也能留意是否有親朋好友願意提供不同的個人造型代碼給自己兌換獎勵。

【App Store Awards】2022蘋果「年度應用」排行榜出爐　港人勇奪最佳iPad App獎

責任編輯：曾曉汶

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