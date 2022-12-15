【逆市營商】通脹猛於虎　Poundland 1英鎊店瞄準低中層消費階層殺出血路

通脹、經濟不穩，令不少消費者「慳得就慳」，香港有「兩餸飯」跑出，英國則有1鎊店受惠。Pepco Group 旗下折扣商店 Poundland 標榜1英鎊售價，成功在英國以外地區殺出血路，集團計劃在今個財政年度繼續擴張，增設550家分店。



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Poundland 母公司 Pepco Group 的銷售額相對去年錄得增長，主要來源於它持續擴充業務。相對去年，Pepco Group 集團總銷售錄得雙位數字增長（17.4%），當中 Poundland 錄得 5% 的收入增長。

不滿足於現狀 持續吸新客

通脹高企導致消費習慣的改變，消費者比從前變得更精打細算，對於食品和日用品之類的耐用品，他們會四圍格價，尋找最划算的產品。Poundland 1英鎊店成功之處在於它的產品價廉物美，性價比高，成功瞄準市場上的低、中消費階層。



舉例，店內新增了一系列的冷藏食品，以迎合更多顧客的口味，但這不代表要佔用店舖大量空間。店舖在裝修期間重點在於提高空間和能源的效率，使其增加貨品種類之餘，也不需作太多店舖空間改動。

事實上，該品牌成功的核心也非完全在於其所售賣的產品，而是在其可持續營運策略。集團異於其他大型品牌的地方，在於其積極發掘新顧客源，並及時捉緊消費者消費模式改變，最終以「性價比」贏出之餘，亦便利群眾在「通脹猛於虎」的經濟環境下購買價低質高的產品。這除了為集團帶來穩固收入，而且也令品牌贏得正面形象。

Pepco Group起初以中歐及東歐作主要市場，但其急速增長，現在已經陸續擴張至西歐市場。集團表明目標是在整個歐洲市場取得理想份額，並相信其企業策略有助早日達成這個目標。

責任編輯：楊嘉軒