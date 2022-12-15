【大行推介】政策扶持利好民企內房？　花旗睇好呢隻內房股　目標價上調25％ 潛在升幅49％

花旗發表報告，指出新城發展（01030）為內地領先民營內房股，預期今、明兩年合同銷售額分別為1,180億及1,000億元人民幣，毛利率介乎15%至18%，由於估值吸引，維持「買入」評級，目標價由3.8元上調25%至4.75元。

新城股價今日（15日）收報3.18元，跌2.2%，成交額3.2億元，目標價潛在升幅約49%。

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報告指出，受惠於中央政府近期推出支持樓市的政策，新城發展未來30日正面催化作用。新城透過配售H股籌集20億元，再融資順利；同時受惠中證監對A股股權再融資的支持，房地產信託基金試點擴張，以及租金收入上升，均有利集團的毛利率表現。

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記者：李兆明

