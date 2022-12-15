  • 16°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 17:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行推介】政策扶持利好民企內房？　花旗睇好呢隻內房股　目標價上調25％ 潛在升幅49％

股樓投資 16:20 2022/12/15

分享：

分享：

花旗發表報告，指出新城發展（01030）為內地領先民營內房股，預期今、明兩年合同銷售額分別為1,180億及1,000億元人民幣，毛利率介乎15%至18%，由於估值吸引，維持「買入」評級，目標價由3.8元上調25%至4.75元。

新城股價今日（15日）收報3.18元，跌2.2%，成交額3.2億元，目標價潛在升幅約49%。

延伸閱讀：【大行點睇】高盛：內需股明年審慎樂觀  看好啤酒體育用品等7板塊  薦5股評級買入 潛在升幅最多35％【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

報告指出，受惠於中央政府近期推出支持樓市的政策，新城發展未來30日正面催化作用。新城透過配售H股籌集20億元，再融資順利；同時受惠中證監對A股股權再融資的支持，房地產信託基金試點擴張，以及租金收入上升，均有利集團的毛利率表現。

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明
 

 

 

開啟hket App，閱讀全文
港股 大行報告 新城發展（01030） A股 H股

上一篇文章

黃埔花園三房「筍價」895萬售　較兩月前同類成交平近200萬

下一篇文章

【大行報告】大和：11月銷售令人失望 降小鵬汽車評級至「沽售」

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

柏傲莊I驗樓近滿分　玻璃有刮花最扣分　一小瑕疵要留意
柏傲莊I驗樓近滿分　玻璃有刮花最扣分　一小瑕疵要留意
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【投資不善】23歲仔搵萬六蚊人工 負債50萬 都是朋友的錯?
【投資不善】23歲仔搵萬六蚊人工 負債50萬 都是朋友的錯?
WhatsApp 今年推出多項新功能 6大新功能+設定懶人包
WhatsApp 今年推出多項新功能 6大新功能+設定懶人包
Tesla上海工廠將於12月底暫時停產Model Y
Tesla上海工廠將於12月底暫時停產Model Y
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款