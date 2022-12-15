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【港元定存】虛銀財務公司爭推港元定存5厘息 享5厘息或以上計劃有幾多個？

15:58 2022/12/15

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5厘港元定存息再添新成員。

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雖然滙豐（HSBC）於今天（12月15日）率先公布明天（16日）加最優惠利率（P）0.25厘，但暫未見有港銀一面倒加港元定期存款息，反而暫有兩間中資行減息，更齊撤超高息，包括建行亞洲剛把入場費100萬元、1年期享5.1厘息的存款計劃取消，只保留門檻300萬元的相同存期5厘。同樣，交銀香港把半年期5厘年息的存款計劃下架，年息調低0.15厘至4.85厘。而平保 （02318） 旗下虛擬銀行、平安壹賬通（PAOB）則短加長減，調升3個月年息0.2厘至4.2厘，卻罕有勁劈9個月年息3.1厘，從原本的4.6厘至新息率乍現1.5厘低位。

尚幸追息族仍有佳音，因港元定存5厘息俱樂部再添新成員，大眾財務追趕尾班車，昨天（14日）連環推兩個特高息，把1年期息率勁升0.3厘，新息率報5.05厘，7個月年息更大幅上調0.35厘至5厘新關。「財仔」的1年定存息盡管並非全城最高，但吸引之處是合資格客戶凡存入10萬元新資金，有機獲贈1500元超市禮券。

檢視市面的5厘息行列，現有15間金融機構加入此陣營，提供逾20個5厘或以上超高息。另方面，聯儲局剛加息0.5厘，美滙指數暫報103.6。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早對媒體說，市場解讀聯儲局主席鮑威爾略偏鷹，明年暫難預示美國掉頭減息。

聯儲局加息0.5厘符預期　利率頂峰料加至5.1厘【下一頁

此外，如以1年定存息率計，南商剛於本周二（13日）下調0.1厘，但特選客戶仍享5.3厘，續雄霸榜首；富邦以5.1厘屈居亞軍；而創興及大眾財務齊以5.05厘險守第3；建行亞洲減息，大新 （02356） 昨也減0.1厘，兩行齊報5厘，故跌出三甲列。幸而大新微升半年0.05厘，追貼1年期，仍力保有5厘選擇。

回顧5厘息派對的發起人，要數華僑永亨，該行突於10月27日大舉提升1年期息率1厘至5厘大關，成為長息的里程碑；而該行於本周二也加3個月年息0.5厘，新息率跟1年期看齊。

虛擬銀行眾安（ZA Bank）也搶攻5厘計劃，本周一（12日）推出2022年度壓軸港元定存快閃優惠，用戶以新資金開立指定存款，1年為5厘，但特惠息正最後召集，只餘下3天。ZA Bank已向上周日（11日）或之前成功開戶的所有用戶，發放3張加息券。用戶須於本周六（ 17日）或之前存入至少1萬元新資金，並使用加息券開立定期存款戶口，即可享優惠年利率。如以上述虛銀現時1年定存為3.31厘，而存款上限是300萬元計，賺息99300元；連同1.69厘加息券，再袋多50700元利息，全期收取15萬元利息。

至於3個月期以東亞 （00023） 的8.8厘續居首，以存款1萬元新錢為上限，全新客戶最多只賺約220元利息。至於論及冠絕全城的高息王，是滙豐（HSBC）及星展的7天年息高達10厘。星展的門檻為50萬元的新錢，速賺959元利息；如以上限500萬元計，短存最多賺息9589元；且要求豐盛理財戶先在分行完成50萬元的指定投資交易。滙豐只要求尚玉客戶先兌換1萬元已享破頂息，且不設存款上限。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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