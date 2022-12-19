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【香港加息】華僑永亨銀行周二加港元最優惠利率25點子至6.125厘　各行加P詳情一文睇晒（不斷更新）

股市 18:55 2022/12/19

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各銀行上調最優惠利率詳情　一文睇晒

HSBC滙豐 （00005） 上周宣布本月16日起上調港元最優惠利率（Prime rate， P）0.25厘，至5.625厘後，多間銀行已陸續宣布將各自的港元P上調0.25厘。華僑永亨銀行宣布，本月20日起，將其港元P由年息5.875厘，調升至年息6.125厘，美元P由年息6.25厘，調升至年息6.75厘。

同時，華僑永亨銀行的港元儲蓄存款利率調整如下表：

存款結餘(港元) 適用之年利率*
10,000 或以下 0%
10,000 以上 首1,000,000港元 (即由0至1,000,000港元)之結餘為0.875%
其後(即1,000,000港元以上)之結餘為0.725%

* 適用於零售銀行客戶的港元儲蓄存款戶口

目前上調港元最優惠利率的銀行至少有12家，詳見如下：

銀行 港元最優惠利率 港元儲蓄戶口息 生效日
滙豐 5.375厘->5.625厘 0.375厘->0.625厘 12月16日
渣打 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日
東亞 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日
中銀香港 5.375厘->5.625厘 0.375厘->0.625厘 12月19日
恒生 5.375厘->5.625厘 0.375厘->0.625厘 12月16日
花旗 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日
上商 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日
星展香港 5.625厘->5.875厘 維持0.3厘 12月16日
工銀亞洲 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日
大新 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日
信銀國際 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日
華僑永亨 5.875厘->6.125厘

首100萬元之結餘：0.625厘->0.875厘；

100萬元以上之結餘：0.475厘->0.725厘

 12月20日

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

相關文章：

【香港加息】滙豐上調港元最優惠利率（P）0.25厘　至5.625厘　每百萬樓按供款增多少？（第二版）

【最優惠利率】儲局加息0.5厘　香港銀行勢跟加P　0.25厘機會高

【香港經濟】東亞銀行料香港經濟明年增長3.5%、樓價再跌5%　最優惠利率明年可達6.125厘

編輯：胡學能

恒生銀行（00011） 東亞銀行（00023） 港股 定期存款 儲蓄 港元 加息 香港 銀行 渣打集團（02888）

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