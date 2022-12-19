【香港加息】華僑永亨銀行周二加港元最優惠利率25點子至6.125厘　各行加P詳情一文睇晒（不斷更新）

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【恒指夜期+北水】北水走資逾4億元 沽新東方在線 恒指夜期升14點（不斷更新）
HSBC滙豐 （00005） 上周宣布本月16日起上調港元最優惠利率（Prime rate， P）0.25厘，至5.625厘後，多間銀行已陸續宣布將各自的港元P上調0.25厘。華僑永亨銀行宣布，本月20日起，將其港元P由年息5.875厘，調升至年息6.125厘，美元P由年息6.25厘，調升至年息6.75厘。
同時，華僑永亨銀行的港元儲蓄存款利率調整如下表：
|存款結餘(港元)
|適用之年利率*
|10,000 或以下
|0%
|10,000 以上
|首1,000,000港元 (即由0至1,000,000港元)之結餘為0.875%
|其後(即1,000,000港元以上)之結餘為0.725%
* 適用於零售銀行客戶的港元儲蓄存款戶口
目前上調港元最優惠利率的銀行至少有12家，詳見如下：
|銀行
|港元最優惠利率
|港元儲蓄戶口息
|生效日
|滙豐
|5.375厘->5.625厘
|0.375厘->0.625厘
|12月16日
|渣打
|5.625厘->5.875厘
|0.375厘->0.625厘
|12月19日
|東亞
|5.625厘->5.875厘
|0.375厘->0.625厘
|12月19日
|中銀香港
|5.375厘->5.625厘
|0.375厘->0.625厘
|12月19日
|恒生
|5.375厘->5.625厘
|0.375厘->0.625厘
|12月16日
|花旗
|5.625厘->5.875厘
|0.375厘->0.625厘
|12月19日
|上商
|5.625厘->5.875厘
|0.375厘->0.625厘
|12月19日
|星展香港
|5.625厘->5.875厘
|維持0.3厘
|12月16日
|工銀亞洲
|5.625厘->5.875厘
|0.375厘->0.625厘
|12月19日
|大新
|5.625厘->5.875厘
|0.375厘->0.625厘
|12月19日
|信銀國際
|5.625厘->5.875厘
|0.375厘->0.625厘
|12月19日
|華僑永亨
|5.875厘->6.125厘
|
首100萬元之結餘：0.625厘->0.875厘；
100萬元以上之結餘：0.475厘->0.725厘
|12月20日
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編輯：胡學能