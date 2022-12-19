【香港加息】華僑永亨銀行周二加港元最優惠利率25點子至6.125厘　各行加P詳情一文睇晒（不斷更新）

▲ 各銀行上調最優惠利率詳情 一文睇晒

HSBC滙豐 （00005） 上周宣布本月16日起上調港元最優惠利率（Prime rate， P）0.25厘，至5.625厘後，多間銀行已陸續宣布將各自的港元P上調0.25厘。華僑永亨銀行宣布，本月20日起，將其港元P由年息5.875厘，調升至年息6.125厘，美元P由年息6.25厘，調升至年息6.75厘。

同時，華僑永亨銀行的港元儲蓄存款利率調整如下表：

存款結餘(港元) 適用之年利率* 10,000 或以下 0% 10,000 以上 首1,000,000港元 (即由0至1,000,000港元)之結餘為0.875% 其後(即1,000,000港元以上)之結餘為0.725%

* 適用於零售銀行客戶的港元儲蓄存款戶口

目前上調港元最優惠利率的銀行至少有12家，詳見如下：

銀行 港元最優惠利率 港元儲蓄戶口息 生效日 滙豐 5.375厘->5.625厘 0.375厘->0.625厘 12月16日 渣打 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日 東亞 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日 中銀香港 5.375厘->5.625厘 0.375厘->0.625厘 12月19日 恒生 5.375厘->5.625厘 0.375厘->0.625厘 12月16日 花旗 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日 上商 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日 星展香港 5.625厘->5.875厘 維持0.3厘 12月16日 工銀亞洲 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日 大新 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日 信銀國際 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日 華僑永亨 5.875厘->6.125厘 首100萬元之結餘：0.625厘->0.875厘； 100萬元以上之結餘：0.475厘->0.725厘 12月20日

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編輯：胡學能