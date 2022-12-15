【香港加息】渣打、中銀香港上調最優惠利率0.25厘　12.19生效　各行加P詳情一文睇晒

▲ 各銀行上調最優惠利率詳情 一文睇晒

HSBC滙豐 （00005） 宣布周五（16日）起上調港元最優惠利率（Prime rate, P）0.25厘，至5.625厘後，渣打銀行（香港）亦宣布，12月19日起，最優惠貸款利率上調0.25厘，由年息5.625厘，調升至年息5.875厘，同時港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.375厘，上調至年息0.625厘。

中銀香港 （02388） 宣布，自12月19日起，港元最優惠利率由年利率5.375厘調整至5.625厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.375厘，調整至0.625厘。

目前宣布上調港元最優惠利率的銀行有3家，詳見如下：

銀行 港元最優惠利率 港元儲蓄戶口息 生效日 滙豐 5.375厘->5.625厘 0.375厘->0.625厘 12月16日 渣打 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日 中銀香港 5.375厘->5.625厘 0.375厘->0.625厘 12月19日

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編輯：胡學能