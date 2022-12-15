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【香港加息】東亞、渣打、中銀香港、恒生等多家銀行上調最優惠利率0.25厘　各行加P詳情一文睇晒

股市 18:51 2022/12/15

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各銀行上調最優惠利率詳情　一文睇晒

HSBC滙豐 （00005） 宣布周五（16日）起上調港元最優惠利率（Prime rate， P）0.25厘，至5.625厘後，渣打銀行（香港）亦宣布，12月19日起，最優惠貸款利率上調0.25厘，由年息5.625厘，調升至年息5.875厘，同時港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.375厘，上調至年息0.625厘。

中銀香港 （02388） 宣布，自12月19日起，港元最優惠利率由年利率5.375厘調整至5.625厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.375厘，調整至0.625厘。

東亞銀行 （00023） 宣布12月19日起，港元最優惠利率調高0.25厘，由5.625厘調高至5.875厘。存款額5000元以上的港元標準儲蓄存款利率亦調高0.25厘，由目前0.375厘調高至0.625厘。

恒生銀行 （00011） 亦宣布將上調港元最優惠年利率，由5.375厘上調至5.625厘，加幅25點子，12月16日起生效。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，在綜合考慮不同市場因素，包括宏觀經濟狀況、資金成本、現時拆息水平及香港銀行體系結餘後，決定上調最優惠利率。

目前宣布上調港元最優惠利率的銀行有5家，詳見如下：

銀行 港元最優惠利率 港元儲蓄戶口息 生效日
滙豐 5.375厘->5.625厘 0.375厘->0.625厘 12月16日
渣打 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日
東亞 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日
中銀香港 5.375厘->5.625厘 0.375厘->0.625厘 12月19日
恒生 5.375厘->5.625厘 0.375厘->0.625厘 12月16日

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【香港經濟】東亞銀行料香港經濟明年增長3.5%、樓價再跌5%　最優惠利率明年可達6.125厘

編輯：胡學能

恒生銀行（00011） 東亞銀行（00023） 港股 定期存款 儲蓄 港元 加息 香港 銀行 渣打集團（02888）

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