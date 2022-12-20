【香港加息】招商永隆、建行亞洲加港元最優惠利率25點子　各行加P詳情一文睇晒（不斷更新）

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HSBC滙豐 （00005） 上周宣布本月16日起上調港元最優惠利率（Prime rate， P）0.25厘，至5.625厘後，多間銀行已陸續宣布將各自的港元P上調0.25厘。招商永隆銀行宣布，本月21日將其港元P由年息5.625厘，調升至年息5.875厘，結餘達1萬元或以上的港元儲蓄存款利率，由0.375厘，提升至0.625厘。
建行亞洲宣布，今日（20日）將其港元P由年息5.625厘，調升至年息5.875厘。結餘5000元或以上的港元儲蓄戶口年利率，亦同日加至0.625厘。
目前上調港元最優惠利率的銀行至少有14家，詳見如下：
|銀行
|港元最優惠利率
|港元儲蓄戶口息
|生效日
|滙豐
|5.375厘->5.625厘
|0.375厘->0.625厘
|12月16日
|渣打
|5.625厘->5.875厘
|0.375厘->0.625厘
|12月19日
|東亞
|5.625厘->5.875厘
|0.375厘->0.625厘
|12月19日
|中銀香港
|5.375厘->5.625厘
|0.375厘->0.625厘
|12月19日
|恒生
|5.375厘->5.625厘
|0.375厘->0.625厘
|12月16日
|花旗
|5.625厘->5.875厘
|0.375厘->0.625厘
|12月19日
|上商
|5.625厘->5.875厘
|0.375厘->0.625厘
|12月19日
|星展香港
|5.625厘->5.875厘
|維持0.3厘
|12月16日
|工銀亞洲
|5.625厘->5.875厘
|0.375厘->0.625厘
|12月19日
|大新
|5.625厘->5.875厘
|0.375厘->0.625厘
|12月19日
|信銀國際
|5.625厘->5.875厘
|0.375厘->0.625厘
|12月19日
|華僑永亨
|5.875厘->6.125厘
|
首100萬元之結餘：0.625厘->0.875厘；
100萬元以上之結餘：0.475厘->0.725厘
|12月20日
|建行亞洲
|5.625厘->5.875厘
|0.375厘->0.625厘
|招商永隆
|5.625厘->5.875厘
|0.375厘->0.625厘
|12月21日
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編輯：胡學能