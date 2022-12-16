【香港加息】工銀亞洲、大新等多家銀行跟隨上調最優惠利率0.25厘　各行加P詳情一文睇晒

▲ 各銀行上調最優惠利率詳情 一文睇晒

HSBC滙豐 （00005） 宣布在今日（16日）起上調港元最優惠利率（Prime rate， P）0.25厘，至5.625厘後，渣打銀行（香港）亦宣布，12月19日起，最優惠貸款利率上調0.25厘，由年息5.625厘，調升至年息5.875厘，同時港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.375厘，上調至年息0.625厘。

中銀香港 （02388） 宣布，自12月19日起，港元最優惠利率由年利率5.375厘調整至5.625厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.375厘，調整至0.625厘。

東亞銀行 （00023） 宣布12月19日起，港元最優惠利率調高0.25厘，由5.625厘調高至5.875厘。存款額5000元以上的港元標準儲蓄存款利率亦調高0.25厘，由目前0.375厘調高至0.625厘。

恒生銀行 （00011） 亦宣布將上調港元最優惠年利率，由5.375厘上調至5.625厘，加幅25點子，12月16日起生效。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，在綜合考慮不同市場因素，包括宏觀經濟狀況、資金成本、現時拆息水平及香港銀行體系結餘後，決定上調最優惠利率。

花旗銀行表示，由下周一（19日）起，港元最優惠利率將由5.625厘上調至5.875厘。同時，港元儲蓄存款戶口年利率亦將調整至0.625厘。

工銀亞洲表示，經審慎考慮近期宏觀經濟發展及各項市場狀況，該行之港元最優惠利率，由年息5.625厘調整至5.875厘，幅度為0.25厘。同時，戶口結餘達5,000元或以上的港元儲蓄存款利率，由年息0.375厘調整至0.625厘。上述調整由12月19日起生效。

目前宣布上調港元最優惠利率的銀行有10家，詳見如下：

銀行 港元最優惠利率 港元儲蓄戶口息 生效日 滙豐 5.375厘->5.625厘 0.375厘->0.625厘 12月16日 渣打 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日 東亞 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日 中銀香港 5.375厘->5.625厘 0.375厘->0.625厘 12月19日 恒生 5.375厘->5.625厘 0.375厘->0.625厘 12月16日 花旗 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日 上商 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日 星展香港 5.625厘->5.875厘 維持0.3厘 12月16日 工銀亞洲 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日 大新 5.625厘->5.875厘 0.375厘->0.625厘 12月19日

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編輯：胡學能