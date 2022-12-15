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【大行報告】大和：11月銷售令人失望 降小鵬汽車評級至「沽售」

股樓投資 16:10 2022/12/15

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大和表示，即使符合公司的指引，小鵬汽車（09868）今年11月的銷售數據表現仍然令人失望。在市場競爭加劇，以及明年新能源車銷售勢頭或放慢下，該行預期集團未來將面對挑戰，將其投資評級由「買入」一舉降至「沽售」。小鵬汽車周四（15日）收市報40.15元，跌幅1.5%。

 

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

 

該行將小鵬目標價由50元下調至32元，按現金流折現率作估值，並調低集團明年及2024年收入預測35%至37%，以反映對其明年銷售的信心減弱。


 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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另外，大和最新將小鵬今年銷售量預測由12.37萬架降至11.95萬架，明年預測則由20.6萬架大幅調低至14.2萬架。

 

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撰文：鄭昊彤

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目標價 港股 小鵬汽車－W（09868） 銷售 大行報告

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