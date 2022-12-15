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【虛銀優惠】ZA Bank 推出0手續費貨幣兌換服務　年底前可享成本價優惠

理財智慧 17:14 2022/12/15

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ZA Bank宣布，推出全新貨幣兌換服務，由即日起至2022年12月31日，用戶透過ZA Bank成本價以港元兌換美元，兼享零費用認購美元基金。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

ZA Bank貨幣兌換服務具備三大特色，分別為0%手續費，所有貨幣兌換手續費全免，不設額外收費；滙率實時報價，用戶可隨時登入ZA Bank App查閱實時匯率，3個步驟便可在自己的活期存款賬戶內完成貨幣交易，即時兌換美元、人民幣及港元三大主要貨幣。

步驟如下：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

最一個特點是，ZA Bank 提供全天候無間斷貨幣兌換服務，用戶可隨時隨地按心水匯價兌換外幣，把握外匯投資先機。

目前ZA Bank App提供超過20款美元基金，全部由環球頂尖基金公司管理，包括最新上架的富達國際及安聯投資旗下暢銷基金。

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

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撰文 : 陳楚琨

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