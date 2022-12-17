【大灣區旅遊】羅湖將推旅遊產業方案 最高補貼1000萬人民幣

根據內媒報道，羅湖將出台深圳首個促進旅遊產業高質量發展行動方案（2023-2025年）及促進旅遊產業高質量發展的措施，要將羅湖發展成為優質旅遊企業總部聚集地、灣區旅遊集散地和旅遊消費目的地。

據介紹，為鼓勵更多企業參加及支持，會給予獎勵。包括參加的企業最高可穫得100萬元人民幣。當中在羅湖租賃辦公室3年以上的新落戶企業，按實際支付租金的30%給予租金補貼，期限3年。在政策下，相信未來深圳會是另一個旅遊熱點?



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為了將深圳打造旅遊產業，支持在南湖、桂園等口岸片區，打造集產、學、研、展、銷「五位一體」及技術賦能的智慧化旅遊產業園。在園區建設投入的20%給予投資建設機構最高補貼1000萬元。進駐園區的企業會有租金補貼，第一年按實際支付租金的50%，第二年40%，第三年30%，連補3年。經營得好的企業按一定標准可得最高40萬元人民幣獎勵；時將給予運營方獎勵，最高100萬元。在推動建設產品交易、創新和發布中心上，對互聯網平台型企業最高給予80萬元幫助。同時，鼓勵旅遊企業創優評級，根據級別分別給予10萬元到40萬元不等獎勵。

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