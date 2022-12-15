【公用股2022】呢四隻買來收息最「穩陣」 肯定唔驚佢哋會執

今年股市波動，對股票怕怕的讀者，手頭上有一筆資金，若全部all in 定存實不符合理財目標。畢竟股票亦是投資的重要工具，想穩定收息，盡量不受市況波動，可以選擇買公用股收息。由於公用股是公共事業，通常都與市民生活息息相關，例如電力、煤氣、交通等，多由政府機構或公營企業營運。無須擔心隨時會「執」，而且公用股是不受經濟環境所影響，即使經濟不景，市民仍需要用電、煤氣等，加上公用股的公司規模通常較大，業務及股價表現較為穩定。雖然部分公用股入場費較高，但勝在夠穩定，又有息收，而且多是壟斷經營，較少競爭對手。今次為大家介紹4間公用股，而且隻隻逾4厘息，當中港燈(02638)入場門檻低，而且股息率更逾6厘!

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雖然公用股收息是穩定，不過投資當然亦要缺足功課，留意股價變動、公司未來走向，何時買入，買入的時機及策略都相當重要，讀者購買之前要記得做足功課，以上只是提供的參考。

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責任編輯：陳玉蓮