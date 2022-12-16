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【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」

理財智慧 16:28 2022/12/16

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今年農曆年初一是1月22日，一個多月後便踏入兔年。雖然時代轉變，科技發達，市民大可以以「電子利市」派發，各銀行亦有推出各種「電子派利市」的方案予市民選擇。不過換新鈔是新一年的一個「儀式感」，「換新鈔」迎接新一年是不少港人新年的指定動作。以下提供資料，讓市民換鈔時更方便。

調查：本港新晉富裕階層財富健康指數按年跌2.7分　受宏觀經濟狀況影響，詳見【下一頁

三間發鈔銀行（滙豐銀行、渣打銀行（香港）及中國銀行（香港））的分行將於2023年1月5日至1月21日提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換，三間銀行為了方便市民，於提供換鈔服務首三天，即2023年1月5日至1月7日提早於早上8時至9時為市民提供換鈔服務。另外，市民可以於本月31日起於網上預約換鈔服務。

呢四隻買來收息最「穩陣」 肯定唔驚佢哋會執 【見下頁​​​​​​​​​​​​​​

滙豐﹕預訂3,000 元「新鈔套裝」

由2023年1月5日至21日，滙豐旗下分行將提供新鈔兌換，市民可以於本月31日起，經客戶經流動理財（完整版及簡易版）或滙豐香港網站預約在2023年1月5日至21日期間到分行兌換新鈔套裝，每份套裝總值3,000 元，當中包括100張20元新鈔及20張50元新鈔。

中銀﹕提供3,000元「新鈔標準裝」

由 2022年12月31日起，客戶可預先透過手機銀行預留新鈔，中銀香港全線分行將提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務，並設有總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元及20張50元新鈔供客戶兌換。

渣打 : 預訂3,000元「新鈔套裝」

渣打旗下分行亦在下月5日至7日期間，提早營業方便市民換鈔封利是，在上午8時至9時期間，該行的全部分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。由本月31日早上9時起至2023年1月20日，市民可於渣打香港網頁預訂新鈔套裝，並於指定時段到指定分行領取，省卻排隊時間。每套新鈔套裝包括100張20元新鈔及20張50元新鈔，總值3,000元。該行指出訂新鈔服務設有名額，額滿即止。

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責任編輯：陳玉蓮

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