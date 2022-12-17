  • 13°C
香港時間 : 20221217日 (週六) 14:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財過度】為咗慳錢 食過期食品? 你可以做到咁盡？

理財智慧 14:18 2022/12/17

分享：

分享：

理財離不開賺錢及儲錢。有人為了先賺得人生第一桶金，慳到盡，節衣縮食到極致。有網民問到為了慳錢，曾經做出最瘋狂的事是甚麼。當中有人表示試過不吃早餐及午餐、只吃晚餐，又或者只吃快餐食物，減料支出。亦有人表示會買快過期的食品，因為價錢比較便宜。亦有人會選擇每天都返公司工作，以節省電費的支出等。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

這些看似慳錢的方式，其實都是慢性為個人身體及精神帶來問題，身體若出現問題，最終帶來更大醫療開支，得不償失，要慳錢可以有很多方法，極端地慳錢並不是一個長遠又可持續的方式。

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

【通脹高企】英國平均工資年增6.1% 港僱員平均加薪幅度3.5% 香港錢好使過英國?，詳見【下一頁

只要懂得理財，將資金分成不同的開支用途，應花費的需要花費，每個月預留一筆伙食費、應酬費等，讓個人的支出有預算，再分配一筆資金作儲蓄用途，這樣才是健康的理財方式。

調查：本港新晉富裕階層財富健康指數按年跌2.7分　受宏觀經濟狀況影響，詳見【下一頁

 

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文
經濟狀況 早餐 午餐 財務自由 通脹 英國 香港 指數 編輯 經濟

上一篇文章

【聖誕大抽獎】花旗銀行推 賞您飛「快閃大抽獎」

下一篇文章

【餓「新」嘗啖＠iM網】過時過節 圍爐盆菜吃出一份暖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】毛孩聖誕送暖行動年度愛心企劃 支持16家愛護動物組織 捐款可享購物優惠及作扣稅用途
【著數優惠】毛孩聖誕送暖行動年度愛心企劃 支持16家愛護動物組織 捐款可享購物優惠及作扣稅用途
海悅花園成交價跌量升　移民業主低水放盤　三房海景戶530萬售
海悅花園成交價跌量升　移民業主低水放盤　三房海景戶530萬售
【美股焦點】摩根士丹利分析師：電動車將供過於求 料Tesla明年股價恐面臨受壓
【美股焦點】摩根士丹利分析師：電動車將供過於求 料Tesla明年股價恐面臨受壓
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款