【理財過度】為咗慳錢 食過期食品? 你可以做到咁盡？

理財離不開賺錢及儲錢。有人為了先賺得人生第一桶金，慳到盡，節衣縮食到極致。有網民問到為了慳錢，曾經做出最瘋狂的事是甚麼。當中有人表示試過不吃早餐及午餐、只吃晚餐，又或者只吃快餐食物，減料支出。亦有人表示會買快過期的食品，因為價錢比較便宜。亦有人會選擇每天都返公司工作，以節省電費的支出等。

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這些看似慳錢的方式，其實都是慢性為個人身體及精神帶來問題，身體若出現問題，最終帶來更大醫療開支，得不償失，要慳錢可以有很多方法，極端地慳錢並不是一個長遠又可持續的方式。

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只要懂得理財，將資金分成不同的開支用途，應花費的需要花費，每個月預留一筆伙食費、應酬費等，讓個人的支出有預算，再分配一筆資金作儲蓄用途，這樣才是健康的理財方式。

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