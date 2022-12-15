富達國際：49%港人對前景感樂觀　惟仍低於全球平均值

隨着各地逐步從疫情復常，大眾情緒稍為改善，對未來的看法亦較為正面。根據富達國際最新公布的《2022年全球情緒調查》顯示，相較於2021年的調查結果，今年大部分受訪者對其工作及社交生活方面感覺良好，惟對自身財務狀況則不太樂觀。

本年度的調查於內地、香港、新加坡、日本和澳洲等17個市場進行，訪問逾2萬名受訪者，旨在深入分析各地大眾對其財務、健康、工作和生活的看法。

調查結果顯示，全球過半數受訪者對未來持正面態度，其中亞洲大眾普遍較歐洲大眾感到樂觀。香港方面，49%的受訪者對未來感到樂觀，36%人感到悲觀。不過，全球而言平均51%人感樂觀，亞洲地區如印度及新加坡，都有60%以上，相比而言，本港感樂觀的人比例低於全球大部分地區。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

港人儲蓄投資的主要目標分別為，維持目前的生活方式或收入（98%）、為晚年生活做準備（96%），及確保退休後財務安穩（96%）。此結果與全球大眾的意向及去年調查結果相若。

綜觀各地大眾的整體財政狀況，34%受訪者表示入不敷支，人數有所增加；39%人表示量入為出，數目有所減少，而港人較其他地區的大眾更善於控制開支。47%港人表示量入為出，而表示入不敷支的只佔少數。大部分有負債的港人表示，今年的借貸水平維持不變或減少，負債增加的只佔少數。

港人投資意向普遍放眼長線，三分之二的受訪者表示在過去六個月有增加投資，當中超過四分之一港人表示有信心長遠經濟將復甦或增長。在20至38歲和高收入人士（每月8萬港元以上）中，較多受訪者表示曾於過去六個月增加投資。

【防疫措施】明起無須掃「安心出行」QR Code 惟到食肆等處所仍要出示疫苗通行證【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

退休儲蓄方面，57%港人表示過去六個月的退休供款大致不變，23%受訪者表示期內有增加供款，僅17%表示期內減少供款。至於退休收入來源，74%港人預期積蓄將成為退休後的主要收入來源，64%港人則估計主要來自退休金。

本次調查顯示， 27% 的50歲以上人士預計需延遲退休，延遲退休的人數相較2021年有所增加，而計劃提前退休的人士則減少。計劃延遲退休主要有兩大原因，分別為48%人稱退休儲備低於自身預期，以及39%人表示享受工作並期望工作年期可以更長。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示：「隨着香港和全球其他地區逐步開放，對未來持樂觀態度的大眾較持悲觀態度的為多。顯然財務獨立和退休規劃仍然是大多數人關注的議題。港人持續投資是良好現象，但愈來愈多人因儲備不足而計劃延遲退休，反映協助港人在退休前後做好財務規劃，以達成其理想生活目標的重要性。」

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機