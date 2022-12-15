▲ 【解構｜本地零售】招銀國際：入境政策放鬆快於預期 薦6隻估值較安全的餐飲及酒店股份

本港逐步放寬防疫條例，取消安心出行及黃碼，內地又加快放寬防疫措施，招銀國際表示，雖然宏觀和經濟因素不太利好，但進一步放寬防疫應可帶來超預期的旅客收入，推薦估值更低和更安全的標的。

該行指，5月以來零售銷售表現比較一般。香港政府從 4 月下旬起逐漸放寬防疫政策， 但5月到10月的零售銷售僅按年增長1%，表現並不突出，雖然當中已經包含了食肆的人流放寬和第二輪的消費券發放的利好，因此，未來需要更多政策支持零售行業。

另外，按照目前內地放開的速度，也許在明年春節前就能更方便的通關。在很多公司例如大家樂 （00341） 的財務模型上，還沒有完全反映通關後的利好，包括來自海外和國內旅客的收入。以利福國際 （01212） 為例，國內旅客佔總收入的比例高達4成，大家樂為2成左右。假如未來真的可以和內地恢復通關，確實能帶來一定程度的提振。

招銀國際指，該行比較推薦香港收入佔比高和估值低的標的，如大家樂，目前市盈率僅在20倍，和五年平均差不多，為「買入」評級，目標價為15.12元；譚仔 （02217） ，只有12倍市盈率；六福 （00590） ，只有8倍市盈率；大酒店 （00045） ，只有3.5倍市銷率；香格里拉 （00069） ，只有17倍市盈率，對比5年平均為25倍；英皇鐘錶 （00887） ，只有8倍市盈率。

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編輯：姚卓然