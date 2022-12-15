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港島家庭客買九肚山大單位　玖瓏山三房1390萬連車位沽　帳蝕約90萬離場

股樓投資 15:40 2022/12/15

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中原地產歐偉基表示，內地及本港政府放寬防疫限制，市場情緒有所好轉，沙田九肚山玖瓏山日瓏閣2座中層E室，單位實用面積977平方呎，三房連套房間隔，開價約1500萬元，議價後連車位以1390萬元獲承接，實用面積平均呎價14227元，累減110萬元。

中原歐偉基指，新租客為外區家庭客，本居於港島區，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，即決定承接單位自用，換上較大單位提升生活質素。據了解，原業主於2014年以約1199萬元購入單位，其後再以約281萬元購入車位，持貨8年，帳面蝕讓約90萬元離場。

延伸閲讀【有相睇】現崇山四房1550萬連租約售　持貨四年帳蝕450萬

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撰文 : 蔡子俊

中原地產 玖瓏山 沙田 九肚山 私人屋苑 二手市場

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