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【防疫措施放寬】入境香港搜索量激增 20倍 日本肯定上榜

理財智慧 17:09 2022/12/15

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隨着港府於12月13日宣布進一步放寬防疫措施，根據Trip.com最新旅遊數據顯示，同日錄得入境香港航班搜索量較去年同期增20.04o倍。從搜索入境香港航班最多的5個目的地分別為以下五個地點

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而這些地區的入境香港航班搜索量與上週同日（12月6日）相比增長，曼谷、東京、台北、首爾及大阪分別為616%、641%、233%、908%及667%。另外，多數港人定居的目的地，或當地常有商務旅客來港的目的地，該等地區的入境香港航班搜索量與上週同日（12月6日）相比增長如下，溫哥華增長152%、多倫多、倫敦分別為186%及105%，紐約及悉尼分別為96%及114%。上海增長108%。當中新加坡及北京增長最強勁，分別增長403%及264%。從數字上看，相信未來數月出入境需求將持續上升，旅遊業將快速復甦。

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