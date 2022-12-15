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【解構│電動車】大和：小鵬汽車處於競爭最激烈的市場、前景具挑戰　連降數級至「沽售」、目標價削36%

股市 15:13 2022/12/15

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【解構│電動車】大和:小鵬汽車處於競爭最激烈的市場、前景具挑戰　連降數級至「沽售」、目標價削36%

小鵬汽車 （09868） 今年股價未如理想，大和資本認為，小鵬11月銷售數據令人失望，預期在市場競爭加劇，以及明年新能源汽車銷售勢頭趨慢的情況下，小鵬未來經營前景充滿挑戰，因此將小鵬評級由「買入」連續數級降至「沽售」，目標價大削36%至32元。

小鵬汽車聯合創始人兼總裁夏珩辭任執行董事【下一頁】

大和指，小鵬12月銷售指引為超過1萬輛，但該行認為，小鵬疲弱的競爭力並非僅與G9交付低於預期有關，同時是其定價與比亞迪 （01211） 及其他強勁的競爭對手相若。

小鵬計劃於明年推出3款新車款，包括第一季的P7升級版，以及明年中及下半年的SUV，售價介乎20萬至30萬元人民幣。

小鵬必須改善管理層及其銷售系統

大和稱，小鵬要提升競爭力，必須改善管理層及其銷售系統，但該行預期，明年內地新能源車銷售增長，將由今年的100%放慢至40%，主要由於買車補貼已取消，以及小鵬的車款處於競爭最激烈的市場。

大和調低小鵬2023至2024年收入預測35%至37%，以反映對其明年銷售的信心減弱，並將小鵬今年銷售量預測由12.37萬架降至11.95萬架，明年銷售預測則由20.6萬架調低至14.2萬架。

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編輯：陳韻妍

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