【MPF】第3季末強積金總資產值按年跌17%　制度實施以來年率化淨回報率1.7%、跑輸同期通脹

據積金局今年9月季刊數據，截至今年9月底，強積金總資產值9649.78億元，按年跌17.3%。扣除收費及費用後的淨回報截至今年9月底為超過1400億元。過去十年間，強積金總資產值增加134%。截至今年9月底，自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為1.7%，低於同期的1.8%通脹率。

積金局發言人表示，受惠於近期投資市場表現改善，雖強積金總資產在今年第3季一度下跌，但截至今年11月底，強積金總資產值已回升 至1.04萬億元。在今年9月底至11月底期間，強積金制度錄得7%淨回報。截至今年11月底，自制度實施以來的年率化淨回報率為2.3%。

截至今年9月底，俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）下的核心累積基金，自2017年4月成立預設投資策略起的平均年率化回報為3.2%，高於同期年率化通脹率。

第3季以永久離港為由申索MPF按季維持8600宗

另外，季刊數據顯示，今年第3季以永久離港為由申索強積金個案為8600宗，按季持平，涉及提取金額按季增3%至21.77億元。

今年第3季，以不同理由提取強積金的申索總數為5.79萬宗，按季增10.1%，當中以退休為由而提取的申索按季升17.3%至3.05萬宗，死亡為由而提取強積金的申索按季升40%至2100宗，抵銷長期服務金為由提取強積金的申索按季升8.2%。

積金局指，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，故實際申請人數會少於申索宗數。此外，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地或移居內地生活。

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編輯：胡學能