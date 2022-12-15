  • 16°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 17:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】第3季末強積金總資產值按年跌17%　制度實施以來年率化淨回報率1.7%、跑輸同期通脹

Hot Talk 15:11 2022/12/15

分享：

分享：

據積金局今年9月季刊數據，截至今年9月底，強積金總資產值9649.78億元，按年跌17.3%。扣除收費及費用後的淨回報截至今年9月底為超過1400億元。過去十年間，強積金總資產值增加134%。截至今年9月底，自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為1.7%，低於同期的1.8%通脹率。

積金局發言人表示，受惠於近期投資市場表現改善，雖強積金總資產在今年第3季一度下跌，但截至今年11月底，強積金總資產值已回升 至1.04萬億元。在今年9月底至11月底期間，強積金制度錄得7%淨回報。截至今年11月底，自制度實施以來的年率化淨回報率為2.3%。

截至今年9月底，俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）下的核心累積基金，自2017年4月成立預設投資策略起的平均年率化回報為3.2%，高於同期年率化通脹率。

第3季以永久離港為由申索MPF按季維持8600宗

另外，季刊數據顯示，今年第3季以永久離港為由申索強積金個案為8600宗，按季持平，涉及提取金額按季增3%至21.77億元。

今年第3季，以不同理由提取強積金的申索總數為5.79萬宗，按季增10.1%，當中以退休為由而提取的申索按季升17.3%至3.05萬宗，死亡為由而提取強積金的申索按季升40%至2100宗，抵銷長期服務金為由提取強積金的申索按季升8.2%。

積金局指，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，故實際申請人數會少於申索宗數。此外，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地或移居內地生活。

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

相關文章：

【MPF】強積金基金11月全線造好、人均賺1.9萬元　港股基金最現最佳升逾25%、邊一個MPF計劃回報最高？

【移民潮？】第二季「永久離港」提取MPF強積金宗數按季反彈近15%至8600宗

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
基金 通脹 投資策略 強積金

上一篇文章

【解構│電動車】大和：小鵬汽車處於競爭最激烈的市場、前景具挑戰　連降數級至「沽售」、目標價削36%

下一篇文章

【美國加息】「新債王」岡拉克：聯儲局今後不應再加息　經濟衰退可能性逾75%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【最優惠利率】儲局加息0.5厘　香港銀行勢跟加P　0.25厘機會高
【最優惠利率】儲局加息0.5厘　香港銀行勢跟加P　0.25厘機會高
【債務重組】香港航空避過破產　香港及英國法院通過其490億債務重組方案
【債務重組】香港航空避過破產　香港及英國法院通過其490億債務重組方案
【恒指夜期+ADR】夜期收市升25點　阿里美股低港1.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升25點　阿里美股低港1.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升24點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升24點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【港股市況】ATM領跌、阿里巴巴跌4%　恒指跌304點失守10天綫（不斷更新）
【港股市況】ATM領跌、阿里巴巴跌4%　恒指跌304點失守10天綫（不斷更新）
【美國加息】聯儲局今晨加息及記者會　三大不可不知
【美國加息】聯儲局今晨加息及記者會　三大不可不知
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款