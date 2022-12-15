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【美國加息】「新債王」岡拉克：聯儲局今後不應再加息　經濟衰退可能性逾75%

股市 14:40 2022/12/15

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【美國加息】「新債王」岡拉克：聯儲局今後不應再加息　經濟衰退可能性逾75%

有「新債王」之稱、雙線資本（DoubleLine Capital）首席執行官兼首席投資官岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，聯儲局在今日之後不應該再加息，但他認為仍有可能會再加息25個基點。

他補充指，經濟衰退即將到來，預計經濟陷入衰退的概率超過75%，而許多經濟衰退的指標顯而易見。

另外，岡拉克又對於通脹率一旦下行就會停止在2%的觀點持懷疑態度。他認為，通脹率在達到2%的水平後持穩是「完全不可信的」，通脹率的下降速度可能比大多數人預期的為之更快，甚至可能降至零。他指出，債券市場定價完全反映了通脹已經觸頂，並正在消退的事實。

論到標普500指數，他直言似乎「每個人」都把4250點的目標位考慮在內，但鑒於目前的經濟形勢，他懷疑標普500指數是否能達到這一高水平。

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編輯：姚卓然

美股 貨幣政策 經濟衰退 債券 經濟 岡拉克 標準普爾500指數 美國聯儲局

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