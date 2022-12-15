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英小學推「自由付費」洗衫 助家長減生活成本

環球社會熱點 15:30 2022/12/15

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受能源價格飆升等因素影響，英國民眾生活成本高企。英國威爾斯一間小學開設現場洗衣店，推「自由付費」洗衣服務，協助家長度過生活成本危機。小學表示，洗衣店是一項社區計劃的一部分，計劃還包括提供「自由付費食物」等。

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位於威爾斯（Welsh）南部海邊城市Barry的Cadoxton小學近期在貨櫃中，安裝2部洗衣機及1部乾衣機，要求家長及其他使用者只需支付他們能夠負擔（pay-what-you-can）的費用，即可清洗衣物。

為計劃提供資金的Unison工會格拉摩根谷（Vale of Glamorgan）分會秘書Glenn Pappas表示，學校留意到部分學生穿著略帶污跡的衣服上學，明白家長亦十分掙扎，但洗衣服是他們想辦法節省的事項之一。所以校方決定購入一個貨櫃並安裝洗衣機，讓民眾可以洗衣服，暫時運作順暢亦有真正影響。

英國上月CPI按年升10.7%低過預期 財相：將作艱難決定 【下一頁】

學校高級領導Hannah Cogbill亦是計劃發起者，她表示相關臨時洗衣房是協助陷入困境的家庭，及社區其他人支付能源賬單的一個方式。據悉相關行動屬「Cadog's Corner」計劃的一部分，同時更包括一間「自由付費」（pay-as-you-feel）商店，讓人購買食物、衣服及書籍。

Hannah Cogbill表示，希望計劃能支持社區，滿足民眾基本需求，如擁有足夠食物及保持個人衛生。所有設施都是「自由付費」，相關需求對家庭而言不應變得奢侈。她指事實證明洗衣店非常受歡迎，民眾會在等待洗衣服的時候喝杯咖啡。

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責任編輯：李俊儀

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