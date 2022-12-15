【證監會一姐】梁鳳儀接替歐達禮　成為證監會首位女CEO（第二版）

政府公布，特首已委任證監會副行政總裁梁鳳儀出任證監會新一任行政總裁，任期3年，由2023年1月1日至2025年12月31日，接替即將離任的歐達禮（Ashley Alder）。

梁鳳儀傍晚會見傳媒時稱，獲特首任命為下任行政總裁深感榮幸，會在現任行政總裁歐達禮11年來建立的穩固基礎及團隊支持下，繼續鞏固香港國際金融中心地位，確保金融安全及市場有序運作，以保護投資者作為首要任務。 作爲證監會首任女性行政總裁，她表示深感榮幸，同時會帶領團隊及專才，去應對未來挑戰。

財政司司長陳茂波表示，梁鳳儀對香港證券及期貨市場的運作和規管以及證監會的運作有深入認識，經驗豐富，同時十分了解內地和國際金融市場，並在業界享有良好聲譽，具有提升香港作為國際金融中心的視野。政府對梁領導證監會及促進香港證券及期貨市場的監管和發展充滿信心。

自2011年起出任證監會行政總裁的歐達禮，在2020年「臨時」轉態留任後，現有合約在2023年9月結束，但今年7月，歐達禮獲英國委任為下屆金融市場行為監管局（FCA）主席，並在2023年1月履新。

政府於今年9月公布，就證監會行政總裁一職展開全球招聘，由財政司司長陳茂波擔任主席的遴選委員會，成員包括任志剛、雷添良、唐家成、羅家駿，以及財經事務及庫務局局長許正宇。

梁鳳儀曾服務香港金管局14年 曾任財庫局副局長

梁鳳儀2015年加入證監會，當時出任投資産品部執行董事，翌年轉任中介機構部執行董事，2018年起兼任證監會副行政總裁。

加入證監會前，梁鳯儀於2008年8月至2013年12月期間出任財經事務及庫務局副局長。在此之前，她於1994年開始服務香港金管局，服務長達14年，並在最後8年出任助理總裁，負責與內地及其他國際監管機構的金融合作事宜。她曾任國際結算銀行轄下全球金融體系委員會的金管局代表。

在20多年的公職生涯中，梁鳳儀一直負責金融市場監管、發展及國際合作事務，對此經驗豐富。她曾籌組各亞洲中央銀行推出亞洲債券基金；協助香港發展人民幣業務；促成中國財政部在離岸人民幣市場發行以人民幣計價的國債及其他投資產品。

梁鳳儀在香港中文大學畢業，並持有紐約哥倫比亞大學碩士學位。她亦擔任香港貨幣及金融研究中心應用金融研究顧問委員會委員。

雷添良：梁鳳儀成續斐然 港交所歐冠昇：國際上備受尊重

港交所、證監會都表示歡迎有關任命。證監會主席雷添良稱，梁鳳儀在處理高度複雜的監管事宜和倡導監管措施方面，成績斐然，相信她的領導將有利於本會繼續實踐其策略目標，以及履行其在保障投資者，維持市場廉潔穩健和質素。

港交所行政總裁歐冠昇稱許，梁鳳儀是金融界經驗豐富的監管者，也是富有遠見的領導者，不懈努力提高市場質素，為提升香港市場韌性和活力、鞏固香港作為國際領先金融中心的地位做了大量的工作，在國際上備受尊重。港交所團隊期待繼續與梁鳳儀及證監會團隊合作，共同推動香港金融市場不斷發展。

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編輯：陳韻妍