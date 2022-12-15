【證監會】梁鳳儀接替歐達禮　成為證監會首位女CEO　任期明年1月1日生效

政府公布，特首已委任梁鳳儀出任證監會行政總裁，任期3年，由2023年1月1日至2025年12月31日，接替即將離任的歐達禮（Ashley Alder）。

梁鳳儀現為證監會副行政總裁，隨着她下月接替歐達禮，她將成為證監會首位女行政總裁。

財政司司長陳茂波表示，梁鳳儀對香港證券及期貨市場的運作和規管以及證監會的運作有深入認識，經驗豐富，同時十分了解內地和國際金融市場，並在業界享有良好聲譽，具有提升香港作為國際金融中心的視野。政府對梁領導證監會及促進香港證券及期貨市場的監管和發展充滿信心。

梁的任命由財政司司長擔任主席的遴選委員會經全球招聘後向特首建議，遴選委員會成員包括任志剛、雷添良、唐家成、羅家駿，以及財經事務及庫務局局長。

梁鳳儀曾服務香港金管局14年

梁鳳儀自2015年3月2日起出任證監會副行政總裁，加入證監會前，梁鳯儀於2008年8月至2013年12月期間出任財經事務及庫務局副局長。在此之前，她於1994年開始服務香港金管局，服務長達14年，並在最後8年出任助理總裁，負責與內地及其他國際監管機構的金融合作事宜。她曾任國際結算銀行轄下全球金融體系委員會的金管局代表。

在20多年的公職生涯中，梁鳳儀一直負責金融市場監管、發展及國際合作事務，對此經驗豐富。她曾籌組各亞洲中央銀行推出亞洲債券基金；協助香港發展人民幣業務；促成中國財政部在離岸人民幣市場發行以人民幣計價的國債及其他投資產品。

梁鳳儀在香港中文大學畢業，並持有紐約哥倫比亞大學碩士學位。她亦擔任香港貨幣及金融研究中心應用金融研究顧問委員會委員。

歐達禮將赴英任英國FCA主席

自2011年起出任證監會行政總裁的歐達禮，將會離任後，成為英倫銀行旗下金融市場行為監管局（FCA）下任主席。

對於歐達禮提早離任，政府於今年9月公布，就證監會行政總裁一職展開全球招聘；由財政司司長陳茂波擔任主席的遴選委員會，負責物色最合適的人選，然後向行政長官作出建議。

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

相關文章：

【證監人手】證監會上季虧損1.78億元 員工人數續少於預算編制逾百人

【證監會一哥】證監會行政總裁歐達禮年底離任 政府將展開全球招聘、於本港及國際報刊登招聘廣告

【證監會一哥】歐達禮提早離任證監會 2023年1月出任英國FCA主席 港府：繼任人將展開全球公開招聘（第三版）

編輯：陳韻妍