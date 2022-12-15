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【芯片出口限制】英美聯手管制　Arm擬不再向中資企業出售新進芯片

科技 14:14 2022/12/15

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Arm預計會受英美新出口限制影響，判定美國和英國將不會核准相關技術出口至中國，因此決定不向阿里巴巴等中國科技企業，出售其最新的Neoverse V系列芯片。

軟銀旗下英國芯片設計商Arm今年初推出新一代數據中心芯片科技，名為「Neoverse V2」，以應對5G及互聯網連接工具相關數據的爆發性增長。由於Neoverse V2表現出色，Arm預計會受英美新出口限制影響，判定美國和英國將不會核准相關技術出口至中國，因此決定不向阿里巴巴等中國科技企業，出售其最新的Neoverse V系列芯片。

【先進芯片】IBM夥日芯片製造商Rapidus　生產2納米製程芯片

【貿易禁令】蘋果無法採購中國內存芯片　未來4成出貨量將由三星包辦

據金融時報引述消息人士表示，Arm認為美國及英國不會批准公司向中國出售最新Neoverse V系列，因其表現過於優秀。報道指，雖然Arm可申請許可，但Arm認為最終被拒的可能性十分大，所以決定不向阿里巴巴出售Neoverse V芯片。

與此同時，報道指拜登政府除了兩個月前一系列針對中國的出口管制禁令外，也正計畫將長江儲存等35間中國企業列入黑名單，防止他們購入特定美國零件。英美兩國目前的出口限制是基於國際簽屬的《瓦聖納協定》（Wassenaar Arrangement），內容限制技術被同時用於和平和軍事用途。

【貿易戰】報告揭美國州政府不理會白宮警告　繼續採購中國電訊設備

責任編輯：曾曉汶

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