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【新冠肺炎】譚德塞望明年撤緊急狀態 猴痘亦可解除全球威脅

環球社會熱點 14:41 2022/12/15

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新冠肺炎2020年起大流行後，世界衛生組織已把疾病列為公共健康緊急狀態（PHEIC）。總幹事譚德塞近日表示，明年有望不再把新冠視為全球緊急健康威脅。同時，譚德塞指猴痘症（Mpox）明年亦有望解除PHEIC。

【新冠疫情】世衛料全球9成人有抵抗力 仍憂新變種 【下一頁】

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三（14日）表示，每周新冠死亡人數與去年同期相比已只有5分之一，上周更少於1萬人死於新冠。但譚德塞指1萬仍是巨大數字，各地仍需付出更多拯救生命。

譚德塞明言全球已抗疫多時，度過不少難關，世衛希望2023年中可以有一天終於宣布，新冠不再是全球的健康威脅。譚德塞指世衛緊急委員會將在明年1月會晤，商討PHEIC最後階段潛在可能性。

澳新州撤逾3.3萬張疫情罰款單 涉逾1.5億佔總數一半 【下一頁】

然而，譚德塞強調新冠肺炎病毒未有因此離開，全球所有國家及地區將需要學習如何應對未來威脅，包括預防其他呼吸道疾病。他指2023年全球仍要面對眾多不明朗因素及挑戰，更稱低收入國家中僅得5分1民眾完成疫苗接種。

至於今年「異軍突起」的Mpox，譚德塞稱有關疾病出現全球範圍爆發屬意料之外。不過，世衛指最近的每周確診報告中的個案已大幅降低超過9成，如趨勢維持，譚德塞預計明年可以終止Mpox的PHEIC狀態。

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責任編輯：吳漢培

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